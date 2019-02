Bateria portátil Asus ZenPower dá três recargas no iPhone

São Paulo – Um dos maiores problemas do <a href="http://www.exame.com.br/topicos/iphone"><strong>iPhone</strong></a> 6 é a curta duração da bateria. Por isso, muitos usuários recorrem às baterias portáteis e a ZenPower, da <a href="http://www.exame.com.br/topicos/asustek"><strong>Asus</strong></a>, é uma opção interessante. O produto pode dar três recargas completas no smartphone da <a href="http://www.exame.com.br/topicos/apple"><strong>Apple</strong></a>, se ele estiver no modo avião ou desligado, <a href="https://exame.abril.com.br/tecnologia/reviews/acessorios/asus-zenpower/">de acordo com testes do INFOlab</a>. A capacidade máxima da carga da ZenPower é de 10.050 mAh.</p>

O acessório vem com um cabo microUSB, porque a Asus também vende smartphones com esse conector. Portanto, é preciso usar o cabo Lightning do seu iPhone. A ZenPower tem revestimento de metal e pode ter uma capinha de silicone, se você investir mais 17 reais. O preço do produto, sem a capa, é de 150 reais.