Banda BTS terá app para smartphones Android e iPhones

São Paulo – O aplicativo para celular da banda sul-coreana Bangtan Boys, mais conhecida por BTS, estará disponível para download a partir do dia 26 de junho. Desenvolvido pela empresa Netmarble Corp, o game foi uma parceria desta com o grupo e estará disponível a partir da última quarta-feira do mês para celulares iPhone e Android no mundo todo – exceto na China.

A narrativa do jogo consiste em fazer com que o fã se sinta como um empresário da banda, estando sempre atento aos seus pedidos e fazendo com que se tornem um sucesso mundial. Com mais de mil fotos e 100 vídeos dos membros, o aplivativo permite que o jogador se sinta próximo de cada cantor.

O usuário precisa passar por missões, como escolher um apartamento, onde deve escolher cards representativos dos integrantes para avançar na história.

Quanto mais cards recolhidos, mais caminhos o jogador poderá trilhar e, inclusive, realizar ligações diretas com os membros por meio de um sistema interativo.

Já é possível realizar um pré-registro por meio deste site, onde também há uma prévia de como será a interface do jogo, que será inteiramente guiado pelas escolhas do jogador. Tais respostas vão servir para que o sistema crie um perfil do usuário e o faça interagir com o integrante que mais combine com a sua personalidade empresarial.

No mês passado, a banda esteve no Brasil e realizou dois shows no Allianz Parque, em São Paulo, que tiveram seus ingressos esgotados.