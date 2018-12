Banco Original lança autenticação de transações por reconhecimento facial

São Paulo – O Banco Original passou a usar a tecnologia como alternativa a atendentes bancários humanos em um agência, como acontece em bancos tradicionais. Por meio de uma combinação de imagens analisadas por algoritmos, o aplicativo do banco digital usa a câmera frontal do celular, seja ele Android ou iPhone, para autorizar transações, como pagamento de boletos e transferências entre contas.

Em parceria com a Oiti, empresa que fornece os algoritmos de análise de prova de vida, que consistem na comparação de imagens e em expressões faciais, o Banco Original começou a usar, em dezembro deste ano, os dados cadastrais–que já contavam com uma etapa de captura de imagens com a câmera frontal do smartphone–para a autenticação de operações bancárias.

Em bancos tradicionais, dependendo do valor transacionado, é preciso ir pessoalmente até agência e talvez até assinar documentos para autorizar uma transferência. De acordo com Luiz Henrique Guimarães De Freitas, superintendente executivo de TI do Banco Original, a meta é usar o reconhecimento facial como alternativa à sua falta de agências físicas. Ainda nesta etapa inicial do projeto, a instituição ainda usa atendentes humanos no processo de liberação: uma pessoa liga, por telefone, para o cliente para que a operação seja realizada.

O reconhecimento facial do aplicativo funciona em qualquer smartphone compatível, mas ainda é preciso desenvolver mais a tecnologia para lidar com problemas como pouca iluminação e má qualidade da câmera–desafios que ficam para 2019. O projeto saiu do papel em dez meses, ou seja, quase o ano todo de 2018 foi para aperfeiçoar a lançar o recurso para seus clientes.

Por ora, o Banco Original é o único a contar com tal tecnologia em funcionamento para autorizar operações. O Nubank utiliza um recurso similar para aprovação de novos clientes, utilizando tecnologia fornecida pela Acesso Digital.

Nesta semana, o Banco Original passou a funcionar na carteira digital para celular Samsung Pay.