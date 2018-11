Banco Imobiliário para celular quer transformar o mundo em um tabuleiro

São Paulo — Em breve, será possível jogar Banco Imobiliário caminhando pela Av. Pacaembu, em São Paulo, ou pelo bairro do Botafogo, no Rio, de verdade. Em uma parceria com a fabricante de brinquedos Estrela, a desenvolvedora argentina Widow Games lançará, em dezembro, uma nova versão do jogo Banco Imobiliário Geo para Android e iOS. O app para smartphones será gratuito e pretende transformar o mundo real em uma espécie de tabuleiro gigante.

O game para celulares juntará as regras do clássico jogo de tabuleiro com alguns elementos de realidade aumentada e geolocalização. Ele funciona integrado à base de dados do Foursquare, de forma que os estabelecimentos virtuais estarão no mesmo local dos reais. Além disso, o jogador terá que se guiar por um mapa no celular para identificar as propriedades que poderão ser compradas e negociadas ou com as quais será possível interagir.

“A melhor maneira de defini-lo é como um Pokémon Go com a mecânica do Banco imobiliário”, definiu, em entrevista a EXAME, Martin Spinetto, fundador e CEO da Widow. Ou seja, assim como acontece com os ginásios no jogo dos monstrinhos, será possível “capturar” uma propriedade do outro lado do mundo caso você esteja viajando por lá — e ainda interagir com ela mesmo estando de volta ao Brasil. “É um jogo global e muito social.”

Banco Imobiliário real: Gratuito, jogo é desenvolvido pela Widow Games em parceria com a Estrela Banco Imobiliário real: Gratuito, jogo é desenvolvido pela Widow Games em parceria com a Estrela

O download do Banco Imobiliário Geo será gratuito. O jogo, porém, seguirá o modelo “freemium” usado por muitos outros títulos. Será possível adquirir créditos no game para, por exemplo, acelerar a aplicação de alguma melhoria na sua propriedade, como explicou Spinetto. E essa, de acordo com o executivo, é só uma das possibilidades de monetização.

A ideia da Widow Games é fazer parcerias com empresas que queiram colocar suas marcas dentro do tabuleiro virtual. Uma primeira já foi feita, com o banco Santander, que oferecerá “crédito” digital, válido apenas para o game, a jogadores que assistirem a um vídeo de educação financeira. “Mas estamos abertos a novos anunciantes e companhias que tiverem mais ideias para aproveitar o jogo”, disse o CEO da Widow.

Ideia repaginada

Apesar da nova proposta, a Estrela testou a ideia de um Banco Imobiliário com elementos de geolocalização ainda em 2012. Um app chamado Banco Imobiliário Geo inclusive foi lançado na época, apenas para iPhones, e chamou bastante atenção — inclusive indesejada. Ele ficou pouco tempo no ar e foi tirado da App Store pela própria fabricante de brinquedos, que alegou muitas tentativas de invasão ao sistema do jogo.

A nova versão deve dar mais certo, já que é feita por uma desenvolvedora com um bom histórico de jogos para celular. Fundada em Buenos Aires, na Argentina, a Widow Games chegou ao Brasil em 2016, contando com apoio da Microsoft e da Telefónica, e já trabalhou em outros títulos inclusive em parceria com a Estrela, como o Jogo da Vida e o Genius. O Banco Imobiliário Geo já até aparece na página da desenvolvedora na loja Google Play, mas o game ainda está em beta. A versão final chega no meio de dezembro, segundo Spinetto.