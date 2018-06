Banco do Brasil informa saldo via WhatsApp

São Paulo – O Banco do Brasil anunciou nesta semana que vai atender clientes via WhatsApp usando um chatbot, uma espécie de robô que passa informações sobre a conta do usuário. O software foi desenvolvido junto com a IBM.

Tirando proveito da criptografia ponta a ponto do aplicativo de mensagens, o que garante a segurança da comunicação com a instituição, o BB poderá dar acesso via WhatsApp a dados como saldo, investimentos e fatura do cartão de crédito.

A novidade foi anunciada em comunicado da Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, mas ela ainda está em fase de testes. Por ora, apenas funcionários do banco e um grupo de mil clientes têm acesso ao recurso, apesar de haver intenção de oferecê-lo a todos os clientes em algum momento.

De acordo com o Tecnoblog, o funcionamento do recurso funciona com autenticação em duas etapas. Além de ser necessário digitar sobre agência, conta e senha, também é necessário inserir um código que é enviado por SMS. A autenticação precisa ser repetida a cada dez minutos.

Os clientes do BB interessados em testar a novidade podem se cadastrar enviando uma mensagem no WhatsApp para o banco. O número é (61) 4004-0001.

Nesta semana, o Itaú lançou um teclado para smartphones que permite o envio de dinheiro para qualquer banco a partir de aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Facebook Messenger.