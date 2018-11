Banco do Brasil agora tem recarga do Bilhete Único no WhatsApp

São Paulo – O Banco do Brasil anunciou hoje (27) uma novidade para seus clientes: a possibilidade de realizar recarga do Bilhete Único, cartão de transporte público de São Paulo, por WhatsApp.

O novo recurso chega aos usuários devido a uma parceria do BB com a SPTrans, o consórcio responsável pelo cartão urbano.

A instituição usa o aplicativo de mensagens para oferecer acesso aos seus serviços desde o começo de 2018. Desde de junho, por exemplo, é possível consultar o saldo bancário sem sair do app.

A recarga do Bilhete Único dentro dos serviços tradicionais do BB já está disponível desde 2016. Agora, a função chega ao novo canal. O banco informa que seus clientes transferiram para o cartão 3,9 milhões de reais ao longo do mês de outubro de 2018, o que representa um aumento de 45% sobre o valor de janeiro. Com o WhatsApp como opção de recarga, o banco espera um crescimento de, pelo menos, 20%.

Como carregar o Bilhete Único via WhatsApp no BB

O procedimento para carregar o Bilhete Único via WhatsApp para clientes do Banco do Brasil é parecido com o que permite acessar o saldo e outras operações bancárias. O primeiro passo é adicionar o número do BB à agenda de contatos (4004-0001), autorizar o acesso do seu celular para transações bancárias e usar, na conversa no WhatsApp com o número do BB, as palavras-chave “Recarga”, “Bilhete Único” ou “Bilhete Único SPTrans” para encontrar a opção de recarga .

Outros bancos, como Bradesco e Itaú, também buscam oferecer serviços no WhatsApp.

Vale notar que os usuários de smartphones que não têm conta no BB podem usar aplicativos como o RecargaPay ou o PicPay para recarregar o cartão de transporte via cartão de crédito.