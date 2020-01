Ballie: o robozinho que roubou a cena na CES 2020

Las Vegas– Todo ano, algum produto tecnológico se destaca dos demais na CES, a maior feira de tecnologia do mundo, realizada em Las Vegas, nos Estados Unidos. No ano passado, foi a vez da TV da LG com tela que enrola e se esconde em um rack. Em 2020, em meio a carros high-tech, novos smartphones e telas flexíveis, quem roubou a cena no evento foi a Ballie, um robozinho da Samsung que tem o formato de bola.

Parecida com o BB-8, da série cinematográfica Star Wars, da Disney, a Ballie foi concebida como um robô que auxilia e faz companhia para idosos — sem dar o trabalho que um animal de estimação pode dar.

O robô pode ser um companheiro de caminhada, pois acompanha o dono conforme ele se afasta. Fora isso, ele terá lembretes para tomar medicamentos e se conectará a outros dispositivos eletrônicos, como um aspirador robô, que poderá iniciar a limpeza do piso quando você pedir a Ballie.

Além de estar dentro de um aparelho robótico, a diferença da Ballie para outros assistentes virtuais da Amazon, Apple ou Google é que ela será proativa. Ela poderá iniciar uma limpeza quando detectar uma bagunça ou ligar a TV quando notar que um cachorro está sozinho e com aspecto triste.

Preocupada com a privacidade, a Samsung destacou na apresentação do robô que ele pode “guardar segredos”. Em seguida, explicou que não compartilhará dados de usuários com empresas parceiras sem o consentimento específico dos usuários para tanto. A sul-coreana se comprometeu publicamente a criar uma inteligência artificial na qual a pessoas possam confiar.

A Ballie teve o estande que mais atraiu pessoas, de olhares curiosos, durante a CES deste ano. Porém, a Samsung revelou poucos detalhes sobre ela. Não se sabe, por exemplo, preço, data de lançamento, duração de bateria ou quais idiomas ela compreenderá. Mas a aparência amigável e a semelhança com o BB-8 foram o suficiente para conquistar o público do evento.

Veja, a seguir, o vídeo de divulgação e conheça um pouco mais sobre a Ballie.