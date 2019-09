Baidu perde lugar entre as top 5 de Internet da China

O Baidu mais uma vez perdeu seu lugar entre as cinco empresas de Internet mais valiosas da China. Desta vez, o motor de buscas chinês foi ultrapassado por uma rival muito mais jovem, a Pinduoduo (PDD).

A PDD, startup de comércio eletrônico fundada há quatro anos, agora tem capitalização de mercado maior do que a do Baidu, depois que suas ações subiram 8,7% em Nova York na quinta-feira. Com isso, a PDD entra para a lista das 5 gigantes de Internet da China com maior valor de mercado, atrás de concorrentes como JD.com e da empresa de entrega de alimentos Meituan. O Baidu caiu para o sexto lugar.

Não é a primeira vez que o Baidu fica fora da lista dos top 5. Este mês, a NetEase, segunda maior casa de jogos da China, ultrapassou por um breve período o valor de mercado do líder de buscas na Internet chinês. As ações do Baidu se recuperaram depois que a empresa divulgou números do segundo trimestre melhores do que o esperado. A empresa perdeu cerca de US$ 63 bilhões em capitalização desde o pico em maio de 2018, ou aproximadamente o valor de mercado da fabricante de equipamentos agrícolas Caterpillar.

Antes considerado parte do triunvirato da Internet na China, ao lado do Alibaba e da Tencent Holdings, o Baidu enfrenta a desaceleração na economia chinesa e concorrência cada vez maior por publicidade da desenvolvedora de aplicativos ByteDance. A gigante popular de redes sociais lançou recentemente seu próprio motor de busca ao estilo Google, competindo diretamente com o principal negócio do Baidu.

A PDD registra crescimento meteórico desde sua fundação. O aplicativo de compras, conhecido por promoções e experiências de compra com ferramentas de jogos, ou gamificadas, têm atraído novos usuários da crescente classe média da China e investido em sua própria rede logística – áreas atualmente dominadas pelos rivais Alibaba e JD.com.