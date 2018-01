Baidu e BlackBerry firmam parceria para veículos autônomos

A BlackBerry e o chinês Baidu assinaram nesta quarta-feira acordo para trabalho conjunto no desenvolvimento de tecnologia de veículos autônomos, elevando a ação da BlackBerry em 8%, para uma máxima de mais de quatro anos.

A BlackBerry, que desenvolveu o software QNX Hypervisor 2.0 para executar sistemas informáticos complexos em veículos, disse que o Baidu usará seu software na Apollo, plataforma aberta para veículos autônomos.

“Ao integrar o sistema operacional BlackBerry QNX com a plataforma Apollo, vamos permitir que as montadoras passem de protótipo para sistemas de produção”, disse Li Zhenyu, diretor da divisão de condução inteligente do Baidu.

A indústria automotiva é um dos setores de crescimento mais rápido do mercado de tecnologia, com as montadoras competindo para adicionar mais recursos na construção de carros autônomos.

É uma oportunidade concreta para as empresas de tecnologia, que ficam bem posicionadas com fabricantes de equipamentos originais no segmento automotivo, disse o analista da CIBC Capital Markets Todd Coupland, adicionando que funções de direção autônoma estarão em todos os carros nos próximos anos.

“A oportunidade é global, para um mercado muito grande e acho que é uma vitória muito sólida para a BlackBerry”.

A BlackBerry já assinou vários acordos para a próxima geração de sistemas automotivos com a fabricante de chips Qualcomm e como as empresas de tecnologia Denso e Aptiv.

Como parte do negócio mais recente, BlackBerry e Baidu também combinarão o software de integração de celulares da empresa chinesa para carros conectados e seu sistema de inteligência artificial para rodar no BlackBerry QNX Platform, disse a fabricante de softwares canadense.