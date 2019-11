Seagate Backup Plus

Avaliação de Giovana Penatti /

HDs externos não costumam ter um apelo visual muito forte: na maioria das vezes, são apenas caixinhas pretas com alguma textura. Não é o caso do Backup Plus da Seagate. Ele vem em quatro cores diferentes – preto, branco, azul e vermelho – e tem a tampa superior de alumínio fosco, o que confere um design moderno e elegante, além de parecer ser mais resistente do que os feitos de plástico.

Dois aspectos específicos deste HD valem ser comentados: o primeiro é quanto à conectividade; outro, quanto ao software.

Ele é um SATA disponível em duas versões: de 500 GB e de 1 TB. Por isso, uma das partes é removível e funciona como um adaptador para conectar o drive ao computador. Esse adaptador pode ser trocado – o padrão é USB 3.0, mas estão disponíveis conexões Thunderbolt e Firewire, vendidas separadamente.

O software que acompanha o produto é o Seagate Dashboard 2.0, que é bem simples de mexer. Com ele, dá para fazer o upload de fotos e vídeos para o Facebook, Youtube e Flickr diretamente do HD.Mas poderia haver mais redes sociais integradas. No fundo, não é um software tão necessário, já que essas redes são bastante intuitivas para receber conteúdo diretamente pelos sites.

O mesmo software permite programar backups e salvar todas as fotos e vídeos das redes sociais para o HD.

A velocidade de transmissão de arquivos pelo USB 3.0 padrão é muito boa e fica acima da média: a média de leitura foi 86 MB/s e de escrita, 84,3 MB/s.

Ficha técnica

Armazenamento 500 GB e 1 TB Velocidade de leitura 86 MB/s Velocidade de escrita 84,3 MB/s Dimensões 12,3 x 8,2 x 1,4 cm Peso 163 g

Avaliação técnica