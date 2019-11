Seagate Backup Plus for MAC

Avaliação de Giovana Penatti / Já foi publicado aqui o review do Seagate Backup Plus. Agora, testamos a versão do HD para Macs com 1 TB de espaço de armazenamento.

O visual parece bastante com os produtos da Apple. A parte superior tem uma tampa de alumínio fosco, a lateral é de plástico branco e brilhante e a parte inferior, fosca. É pequeno e leve (mede 12,3 por 8,1 por 1,48 centímetros e pesa 186 gramas), o que permite o transporte fácil. Visualmente, é idêntico ao Seagate Backup Plus, mas apenas disponível em branco, enquanto o outro tem a opção de quatro cores.

Assim como o outro HD, é um SATA que pode ter a conexão trocada entre Thunderbolt, Firmwire 900, USB 3.0 e USB 2.0, que é a padrão. Por conta disso, as velocidades de leitura e escrita não são tão boas: 31,5 MB/s e 24,5 MB/s, respectivamente. Mas podem aumentar com as outras conexões possíveis – destaque para a Thunderbolt, presente nos gadgets da Apple, já que o HD é feito para esses produtos.

No entanto, ele também funciona com Windows. Ele vem pré-formatado em HFS+, que só funciona no sistema operacional da Apple, mas é possível formatá-lo e mudar isso.

Um destaque especial fica por conta do software que o acompanha, o Seagate Dashboard 2.0. Ele tem integração com Facebook, Flickr e Youtube, permitindo subir arquivos diretamente para essas redes sociais. Também dá para baixar suas imagens e vídeos das redes e fazer backup do computador de uma forma simples pelo software. Além disso, o usuário ganha uma licença de um ano grátis no Nero Cloud, que tem espaço de armazenamento em nuvem de 4GB.

Ficha técnica

Armazenamento 1 TB Velocidade de leitura 31,5 MB/s Velocidade de escrita 24,5 MB/s Conexão USB 2.0 Peso 186 g

Avaliação técnica