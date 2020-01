Avast teria vendido dados de usuários para Google, Microsoft e Pepsi

São Paulo – Uma reportagem feita em parceria pelos sites americanos Motherboard e PC Mag mostra que a empresa de segurança digital Avast teria vendido dados de navegação de usuários na internet para empresas como Google, Microsoft, Pepsi, McKinsey e Home Depot. As informações foram obtidas pela equipe de reportagem em documentos que teriam vazado da companhia.

A Avast possui um dos mais populares programas de antivírus gratuitos atualmente disponíveis na internet. Os dados teriam sido vendidos por meio de uma empresa subsidiária chamada Jumpshot.

As informações eram referentes a pesquisas no Google, pesquisas de localizações ou coordenadas de GPS no Google Maps, visitas a páginas de empresas no LinkedIn, vídeos vistos no YouTube e visitas a sites pornográficos.

A Avast tem mais de 435 milhões de usuários ativos mensalmente em seus produtos digitais. O Brasil é o terceiro maior mercado da companhia – os dois primeiros são Estados Unidos e Canadá, respectivamente. Com receita de receita 827 milhões de dólares em 2018, a companhia teria vendido dados coletados em mais de 100 milhões de dispositivos eletrônicos. Essas pessoas teriam dado o aval para tal venda, ainda que pessoas afetadas afirmem que não tinham conhecimento sobre a comercialização de informações. Isso levanta questões quanto à clareza do termo de consentimento proposto pela companhia.

As extensões de navegador da Avast e da sua sua subsidiária AVG para Chrome foram removidas pelo Google da loja oficial chamada Chrome Web Store em dezembro do ano passado – quando a empresa de teria parado de enviar dados para a Jumpshot para a venda.