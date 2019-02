Autor de Steve Jobs usa crowdsourcing em biografia

São Paulo – O autor da biografia de Steve Jobs, Walter Isaacson, contou que, no momento, está escrevendo sobre as origens e a emergência da nova era digital. Para isso, tem usado a colaboração online para obter os mais sinceros resultados.

Como apontado pela CapitalNewYork e pelo TechCrunch, Isaacson postou partes do seu texto por diferentes plataformas online como Medium, Scribd e LiveJournal, dando abertura para que os usuários lessem, comentassem e contribuíssem com comentários, anotações e correções nas passagens.

O experimento do autor é notável não somente como postura e forma de trabalho, mas porque o assunto é extremamente importante como discussão. Afinal, as pessoas sobre as quais Isaacson está escrevendo são parte deste movimento.