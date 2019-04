Aumenta interesse de brasileiros por celulares chineses

São Paulo – 2019 é o ano em que as chinesas voltam a vender smartphones no mercado brasileiro. Não é a primeira vez nem da Xiaomi nem da Huawei no Brasil, mas agora as empresas vêm com estratégias diferentes. A Xiaomi se aliou à brasileira DL e vende seus produtos de gama intermediária no varejo, em vez de tentar vender por conta própria e em operadoras. Já a Huawei volta com apenas os seus modelos mais sofisticados, entrando na briga contra Galaxy S10 e iPhone Xs.

Um levantamento feito pelo comparador de preços online Zoom indica que o brasileiro já está interessado nos novos aparelhos trazidos pelas chinesas. Dados da empresa mostram aumento de 253% no número de pesquisas sobre a Xiaomi e de 195% no caso da Huawei. Os números foram coletados de janeiro a março e comparados com os do mesmo período no ano passado – quando as empresas não tinham produtos oficiais no mercado, mas já podiam ser encontrados importados e sem garantia oficial das respectivas marcas.

No ranking mensal elaborado pelo Zoom sobre os 10 smartphones mais buscados no seu site e aplicativo, o smartphone Xiaomi Mi 8 Lite conquistou a sexta posição – um aparelho que não tem a DL por trás e, portanto, não tem garantia oficial. Os modelos P30 e P30 Lite, da Huawei, ainda não apareceram na lista, mas os primeiros aparelhos oficiais da marca chegam só em maio deste ano ao mercado formal.

Os smartphones da Xiaomi atualmente disponíveis no mercado e com garantia oferecida pela DL são o Redmi Note 6 Pro (intermediário) e o Pocophone F1 (intermediário avançado). A linha P30, da Huawei, terá garantia da própria marca quando ela começar a vender seus aparelhos no mercado brasileiro.

Mais pesquisados

A Samsung e a Motorola seguem liderando o número de smartphones mais pesquisados da lista mensal do Zoom. Em março, o vencedor foi o intermediário Galaxy J8, seguido pelo Galaxy J6. A Motorola aparece na lista em terceiro lugar, com o Moto G6 Play, do no passado.

Veja a seguir os 10 smartphones mais pesquisados no comparador de preços Zoom no mês de março de 2019.