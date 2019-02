Atualização para Windows 8 Pro custará R$ 69

São Paulo – A Microsoft divulgou um programa de atualização para o sistema Windows 8 Pro por tempo limitado pelo preço de R$ 69.

A atualização, por meio de download, valerá para as versões anteriores do Windows e será válida de 26 de outubro de 2012 até 31 de janeiro de 2013.

Também haverá limitação de atualizações por cliente. A oferta de R$ 69 dará a cada usuário até cinco licenças para o upgrade.

Segundo a Microsoft, a atualização para o Windows 8 Pro será válida para usuários que tiverem as versões Windows XP SP3, Windows Vista ou Windows 7 instalado.

O anúncio oficial do Windows 8 está sendo realizado mundialmente hoje pela Microsoft. O novo sistema estará disponível a partir de amanhã, 26, nas principais redes varejistas do país. O Windows 8 Pro na caixa pode ser encontrado em pré-venda por R$ 269.

Programa de Upgrade – A Microsoft já havia lançado no Brasil outro programa de upgrade para o Windows 8, para aqueles usuários que comprarem computadores com Windows 7 pré-instalado.

O programa Windows Upgrade Offer oferece a atualização para Windows 8 Pro por R$ 29. Este preço, promocional, será válido para as compras de computadores entre os dias 2 de junho de 2012 e 31 de janeiro de 2013.

No entanto, para aproveitar a promoção o usuário interessado precisa realizar um cadastro no site do programa até o dia 28 de fevereiro de 2013 e receber um e-mail da Microsoft com a chave de validação e instruções de instalação.