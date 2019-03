Ataque massivo derruba sites na China

São Paulo – O governo chinês afirmou que sofreu seu maior ataque de negação de serviço (DDoS) no último domingo (25), deixando o acesso às páginas com domínio “.cn” sem acesso ou com velocidade de carregamento bastante reduzida.

A China Internet Network Information Center, instituição que controla o domínio “.cn”, afirmou que os ataques ocorreram durante duas horas na madrugada de domingo e foram reestabelecidos em seguida. No entanto, não esclareceram os motivos dos ataques.

Segundo o jornal The Wall Street Journal, a empresa de serviços web CloudFlare relatou uma queda de 32% no tráfego por toda a China em sites que utilizam o domínio “.cn”.

A China é considerada uma potência em termos de hacking, mas não há referências de que o ataque desta semana tenha vindo de dentro do país.