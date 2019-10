Asus traz notebooks para games da linha Rog ao Brasil

São Paulo – Entre as novidades apresentadas por diversas empresas na Brasil Game Show (BGS) deste ano, estão os notebooks da marca Republic of Gamers, mais conhecida pela sigla Rog – uma divisão gamer da taiwanesa Asus. Os computadores das linhas Zephyrus e ROG Strix, focados em portabilidade e leveza, são o grande destaque do estande da Rog, que está pela primeira vez no Brasil.

O estande, inteiramente dedicado para a comunidade gamer, disponibiliza os produtos para teste e é um dos grandes destaques do evento, que teve início na última quarta-feira (9) e termina no próximo domingo.

Os notebooks, que estarão em exibição até o último dia do evento, têm processadores Intel da linha Core i7 de 9ª geração e seu sistema operacional é o Windows 10 Home.

Além disso, tanto o Strix como o Zephyrus pesam menos de 2 quilos cada – o que é um fator importante para o jogador que precisa se locomover diariamente e não pode abandonar o computador.

De acordo com Marcel Campos, brasileiro que dirige o marketing global da Asus, a empresa está testando pela primeira vez a fabricação local de seus equipamentos.

“As placas-mãe dos computadores, que sempre foram produzidas em Taiwan e exportadas para o resto do mundo, agora estão sendo fabricadas aqui para serem utilizadas nos modelos Strix e Zephyrus”, disse Campos em entrevista para a EXAME.

Confira, abaixo, um vídeo de divulgação do modelo Strix G:

Entre as principais diferenças do modelo Zephyrus S e do modelo Strix G, está o armazenamento de cada um. Enquanto o Zephyrus possui cerca de 1.000 gigabytes – que equivalem a 1 terabyte -, o Strix G tem 512 gigabytes. A memória RAM dos computadores, porém, é a mesma: ambos possuem 16 GB de memória. O teclado do Strix G, no entanto, é mais preciso do que o do Zephyrus S. As telas também são diferentes: o Strix G apresenta uma tela Full HD com frequência de 120 Hertz, e o Zephyrus S tem uma tela constituída por nanopartículas de 240Hz.

Em comparação aos demais notebooks para games do mercado, o Zephyrus se destaca por utilizar um sistema de resfriamento único, desenvolvido pela própria empresa. Visto que um dos maiores problemas dos usuários é a questão do aquecimento, a empresa criou um sistema que libera o ar quente para cima, de modo que a parte de baixo do produto não é superaquecida e não causa problemas durante o jogo.

Os computadores, apesar de inéditos, não são a única novidade da feira: a empresa também pensou em um smartphone voltado para os jogadores que preferem produtos mais portáteis. Com o Rog Phone 2, a empresa pretende apresentar uma nova maneira de jogar: com uma tela de 6,59 polegadas e em HD, além de um acessório que permite que o celular não seja superaquecido, a Asus permite que jogos considerados pesados sejam jogados através do celular. Este produto, no entanto, ainda não foi oficialmente lançado – a EXAME, o diretor de marketing informou que mais informações serão reveladas no domingo, último dia de BGS.

Os notebooks citados, porém, já estão disponíveis para compra por meio deste link – enquanto o modelo Zephyrus está custando 22.499,10 reais, o Strix G está sendo comercializado pelo preço de 7.649,10 reais.