Asus traz notebooks com novos processadores AMD e Intel ao Brasil

São Paulo – A taiwanesa Asus lança nesta semana no Brasil a sua nova linha de notebooks de 2019. Os aparelhos chegam ao mercado com os processadores mais recentes da AMD e Intel. A empresa venderá seis modelos de notebooks no país neste ano, com preços que variam de 3.700 a 15 mil reais. Entre as novidades, está o primeiro laptop da marca a vir com duas telas, uma delas posicionada logo acima do teclado, que serve realizar mais de uma tarefa ao mesmo tempo.

O modelo chamado F570ZD é voltado para a produtividade e é equipado com o processador AMD Ryzen 5 5 2500U, que a fabricante diz oferecer performance tanto para trabalhar quanto para executar jogos digitais. O aparelho tem tela Full HD de 15,6 polegadas e vem com chip gráfico (importante para jogos) da Nvidia (GTX1050). Um dos diferenciais do produto no mercado é a tecnologia da Asus chamada IceCool, que visa o resfriamento eficaz da máquina durante o uso em tarefas exigentes. Há também bateria com recarga rápida, que oferece 60% de carga em 49 minutos na tomada; 1 terabyte de memória em HD e 8 GB de memória RAM. O preço sugerido é de 4.799 reais.

A linha de notebooks ZenBook vem em diferentes tamanhos de tela e configurações. No ZenBook 14, há memória em SSD (disco de estado sólido mais veloz do que o HD), processador Intel Core i7 de 8ª geração, 8 GB de RAM e tela Full HD de 14 polegadas. Como diferencial, a Asus traz um display que aproveita 92% da área frontal do notebook, uma tendência de “telas infinitas” também vista no mercado de smartphones. O produto conta ainda com certificação militar de resistência (MIL-STD-810G), que lhe confere proteção contra ambientes extremos em relação à altitude, temperatura e umidade, além de queda extensiva, testes de choque e vibração. O preço sugerido é de 6.499 reais.

Já o ZenBook Pro 14 tem alto-falantes da marca Harman-Kardon, que oferece menos distorção sonora do que em sistemas sonoros tradicionais de notebooks. Fora isso, ele tem 16 GB de RAM e bateria de 70 Wh, que promete autonomia de até 13 horas de uso. O preço sugerido é de 15 mil reais.

A versão mais cara dessa família de produtos é o ZenBook Pro 15, de 25 mil reais. Ele oferece processador Intel Core i9 de 8ª geração e tela de 15 polegadas com resolução 4K.

O VivoBook 15 chega em duas versões e tem preço mais acessível, a partir de 3.699 reais. Ele tem tela Full HD de 15 polegadas que ocupa 88% da parte frontal do aparelho e processador Intel Core i5. Quem quiser jogar jogos digitais nesse produto precisará comprar a versão que vem com chip gráfico da Nvidia.

A Asus apresentou ainda ao mercado nacional o ZenBook Pro Duo, que tem duas telas 4K. No entanto, o valor para o mercado nacional não foi anunciado. Ele começará a ser vendido em julho deste ano.

O mercado de notebooks passa por uma fase de maturidade e crescerá pouco nos próximos anos. Com isso, as fabricantes buscam criar uma nova identidade para os laptops venderem mais. Globalmente, o setor é liderado por HP e Lenovo.