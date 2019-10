Asus lança smartphone com câmera que gira 180 graus

São Paulo – O novo celular da taiwanesa Asus, chamado Zenfone 6, foi divulgado no Brasil nesta semana. O diferencial do smartphone é uma câmera de estilo flip-up chamada Flip Camera.

Utilizando uma câmera Sony frontal de 48 megapixels e uma traseira ultra grande angular – com amplitude de captura de 120 graus – de 13 megapixels, o Zenfone 6 é capaz de tirar fotos que enquadram grande parte ou mesmo toda a área de uma cena. Além disso, o dispositivo tem um motor personalizado que, ao ser acionado, gira a câmera em 180 graus, fazendo com que a câmera frontal atue como traseira, e a traseira como frontal. Desse modo, o usuário pode tirar retratos – selfies – que tenham a mesma qualidade do que uma foto tirada pela lente da câmera de trás. A rival Samsung conta com uma tecnologia semelhante no Galaxy A70.

Além da câmera com opção de rotação, o Zenfone é equipado com uma tela NanoEdge, de partículas nano e 6,4 polegadas, que possibilita uma visualização mais imersiva. Com um novo design e a ausência de notch – recorte no topo da tela onde ficam, geralmente, a câmera e os sensores -, a exibição do Zenfone 6 é mais ampla e permite uma performance melhor, além de um visual mais agradável seja para explorar a internet, jogar, assistir filmes ou utilizar aplicativos comuns.

O processador do Zenfone 6, que é o Snapdragon 855, é capaz de atingir velocidades de até 2,8 GHz e possibilita 8 gigabytes de memória RAM e armazenamento de 128, 256 ou 512 GB. Outras versões do celular têm 6 GB ou 12 GB de RAM, e os preços dos produtos variam de 2.999 reais para 5.499 reais, partindo da versão mais básica, de 6 GB, até a de 12 GB. Além do potente novo smartphone, a Asus também anunciou o ROG Phone 2, seu dispositivo portátil focado em jogos eletrônicos.

ROG Phone 2

Durante a Brasil Game Show (BGS) de 2019, a EXAME havia conversado com Marcel Campos, responsável pelo marketing global da Asus, sobre o novo aparelho da marca Republic of Gamers, divisão da companhia focada em games. Divulgado oficialmente nesta segunda-feira, o smartphone, que possui 8 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento, é uma mistura de celular com console de videogame.

Com gráficos de nível profissional e processadores Snapdragon, o aparelho possui ferramentas que permitem que o usuário se sinta imerso no videogame. Uma das principais razões para isso é o uso da tela AMOLED de 6,9 polegadas e uma frequência de 120 Hertz, onde a emissão de luz é realizada de maneira orgânica e apresenta uma visualização mais colorida e realista.

Além disso, o aparelho também dispõe de um sistema de refrigeração interno próprio que impede que o ROG Phone 2 se superaqueça, diminuindo assim a probabilidade de erros ou falhas durante uma partida importante. Outro ponto forte é a bateria do smartphone, que apresenta uma capacidade de 6 mil miliampère por hora. Outros movimentos, como sensores e botões específicos para aprimorar a jogabilidade, também foram adicionados, além de uma tecnologia de som avançada – fator necessário para a experiência positiva de muitos jogos.

O celular gamer, assim como o Zenfone 6, pode ser adquirido virtualmente por meio do site da Loja Asus e está custando a partir de 4.499,00 reais.