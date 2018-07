Asus anuncia data de lançamento de Zenfone 5 no Brasil

São Paulo – A Asus anunciou nesta quarta-feira (18) a data de lançamento do seus novos smartphones Android no Brasil. O Zenfone 5 chegará ao mercado a partir de 16 de agosto. Com o mesmo nome do primeiro aparelho lançado pela marca no país, o novo celular é integrante do segmento intermediário-avançado e trazem características de produtos topo de linha, como a tela ampla parecida com a do iPhone X, da Apple.

Além da tela de 6,2 polegadas, que tem resolução Full HD+, o smartphone vem com sistema Android 8.0 Oreo, câmeras de 12 e 8 megapixels na traseira, câmera frontal de 8 megapixels, até 6 gigabytes de RAM, memória de 64 gigabytes e processador Snapdragon 636.

Em fevereiro, quando a nova linha Zenfone 5 foi apresentada no mercado internacional, a Asus defendeu o design do seu produto dizendo que era um desejo do público.

O preço do Zenfone 5 ainda não foi anunciado, mas a Asus deve posicioná-lo dentro da faixa de preços de seus concorrentes disponíveis hoje no Brasil, como o Moto G6 Plus (1.600 reais) e o Galaxy A8 (1.999 reais). Ainda não estão confirmados quais variantes do smartphone estarão disponíveis no mercado nacional. Diferentes versões podem vir com diferentes especificações técnicas, apesar de manterem o mesmo nome, como a Asus já fez no passado com o Zenfone 4 (cujo preço de lançamento era de até 2.499 reais).

Os modelos Zenfone 5 Selfie e Zenfone 5Z também podem chegar ao Brasil ainda neste ano, apesar de a Asus não confirmar quais aparelhos serão lançados.