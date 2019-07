Assistente virtual da Amazon será integrada ao sistema Windows 10

São Paulo – Dentro de alguns meses, a assistente virtual da Microsoft, chamada Cortana, terá a companhia de outras tecnologias que permitem controlar o computador com comandos de voz. A empresa irá permitir que a Alexa, da Amazon, seja usada no sistema operacional Windows 10 em sua próxima grande atualização, prevista para setembro deste ano.

Isso significa que usuários poderão desbloquear o computador por comandos de voz, entre outras atividades. A partir da ativação da Alexa no Windows 10, basta gritar “Alexa” – ou o nome de outro assistente digital instalado – em um local próximo do aparelho e o sistema entenderá o pedido.

Com a abertura do caminho para a Alexa no Windows 10, a Microsoft também permitirá que assistentes digitais de outras companhias sejam instalados na tela de bloqueio do seu sistema operacional. Isso não significa, porém, que será um ambiente de concorrência, mas de colaboração.

Com mais assistentes digitais no sistema, a Microsoft decidiu fazer algumas mudanças na Cortana. A partir de setembro, o software será mais utilizado para marcar compromissos em calendários, criar lembretes e listas de tarefas. Seu papel no sistema será maior do que os demais. A empresa também tem intenção de integrar a sua assistente digital com a Alexa.

O que é a Alexa

Em 2014, ao anunciar o Amazon Echo, seu alto-falante sem fio, a Amazon também anunciou a Alexa. Ela atua como uma assistente digital que faz o produto funcionar a partir de comandos de voz dos usuários. Não há uma tela como a do celular para interagir com o produto. Então, a voz é a única forma de lidar diretamente com aparelho.

Os usuários podem dizer, por exemplo, comandos como: “Alexa, toque a nova música da Taylor Swift”, em vez de selecionar manualmente a canção ou ter que pesquisá-la na internet. O Amazon Echo também é capaz de informar sobre o tempo, agendar alarmes, fazer listas de tarefas, entre outras opções. Outro dispositivo que funciona da mesma maneira é o Echo Bot – da mesma linha, porém em proporções menores.

Até o momento, a Alexa pode ser utilizada nos sistemas iOS 8 ou superior e Android 4.4 ou superior, além de estar disponível nos idiomas inglês e alemão. O dispositivo deve chegar ao Brasil obedecendo a comandos em português, mas ainda não há uma previsão de data para que isso aconteça.