Assistente virtual atualizado do Google faz chamadas em nome de usuários

O Google, da Alphabet, apresentou nesta terça-feira uma versão atualizada do assistente virtual que pode fazer chamadas para restaurantes, salões de cabeleireiros e outras empresas para checar horários e fazer reservas, mantendo conversas em nome do usuário.

O anúncio foi feito no Google I/O, um evento anual realizado desde 2008 para compartilhar novas ferramentas e estratégias com criadores de produtos que trabalham com software e hardware do Google. A nova versão mostra como o Google está respondendo à crescente concorrência de grandes empresas de tecnologia em assistentes virtuais, compras e dispositivos.

O Google também disse que está expandindo a capacidade do assistente de pedir comida em restaurantes como o Starbucks e o Domino’s Pizza.