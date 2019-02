As novidades que a Apple deve anunciar nesta 2ª feira

São Paulo – Novas versões do iOS, Mac OS e Siri mais poderosa. Essas são algumas das novidades que a Apple deve apresentar na próxima segunda-feira, na abertura da sua conferência para desenvolvedores, a WWDC. O foco, aqui, é em software. Você, muito provavelmente, não verá nada de novo no quesito hardware (a parte da tecnologia na qual você encosta, como iPhones, Macs, etc).

Outro produto que deve ser foco de anúncios por parte da Apple é o Music, o serviço de streaming de músicas da empresa.

A seguir você vê o que deve ser mostrado de mais interessante na abertura da WWDC.

Siri mais poderosa

Siri, a assistente pessoal da Apple, finalmente deve chegar aos Macs. De acordo com o site Mac Rumors, a próxima versão do OS X terá suporte para a assistente. Com isso, será possível usar a Siri em seu MacBook, iMac, entre outros produtos. A expectativa é que a Siri tenha funções similares às já apresentadas no iOS, como enviar e-mails ou mensagens.

Outra boa novidade é que a Apple deve permitir integração entre a Siri e apps desenvolvidos fora da empresa, de acordo com o site The Information. Com isso, será possível, por exemplo, solicitar um Uber ou pedir comida usando comandos de voz.

Mac OS

A Apple deve mostrar a nova versão do sistema para Macs no evento. Alguns analistas indicam que a empresa poderia trazer de volta o iPhoto, um velho conhecido dos usuários. Outra transformação que pode ser anunciada é um pouco menos funcional: o nome do OS X pode ser trocado pela nomenclatura Mac OS. A atualização deve ser liberada de graça para usuários de Macs mais para o final do ano.

A surpresa para o dia fica por conta do apelido desta versão. As três últimas adotaram pontos turísticos da Califórnia (Mavericks, Yosemite e El Capitan). Alguma sugestão para o próximo nome?

iOS 10

Pelos rumores que circulam na web, o iOS 10 será uma atualização das mais entediantes. As mudanças devem ser bastante discretas. Entre os rumores estão reforma de alguns ícones de apps da Apple, cores novas e melhora do Photos, com mais possiblidades de edição.

Algo pequeno, mas bastante interessante para os usuários seria a possibilidade de esconder ou apagar aplicativos indesejados (ADEUS iBOOKS).

Apple Music

O Apple Music deve ganhar um novo esquema de cores, que terá fundo em preto e branco para enfatizar as capas dos álbuns. Além disso, segundo o site 9to5 Mac, a aba “Nova”, que contém uma curadoria e listas de músicas, mudará de nome para “Browse” (em português, “Navegar”).

A aba “Connect” pode ser aposentada. A função, que pretende conectar artistas e fãs, não tem feito sucesso e deve ser cortada. Uma possível inclusão é a seção “For You”, que será um local de descobertas musicais.

Apple Pay

De acordo com o Mac Rumors, a Apple pretende lançar seu serviço de pagamento móvel para navegadores. Isso permitiria que os usuários fizessem compras em lojas online a partir do Safari usando o Pay.

Ainda segundo o site, a empresa pretende lançar uma atualização que permite que usuários enviem dinheiro a partir de uma conexão entre o iMessage e o Apple Pay.

Outros

Tanto o tvOS quanto o watchOS são softwares novos na prateleira da Apple – ambos têm pouco mais de um ano de existência. Por isso, a Apple deve refinar seus recursos básicos e simplificar os já existentes para torna-los mais fáceis de utilizar.

A nova versão do watchOS, por exemplo, pode mudar a maneira como seus apps funcionam – atualmente, eles precisam trabalhar como aplicativos nativos. No caso do tvOS, o software deve ser atualizado para se conectar com o iCloud e o HomeKit – uma plataforma que integra aparelhos em uma casa – bem como melhorar o design do sistema,

segundo o CNET.