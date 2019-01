As melhores tecnologias da CES 2019

Las Vegas – A CES, Consumer Eletronics Show, é o maior evento de tecnologia do mundo. Muitas das tecnologias apresentadas por lá se tornam produtos comercialmente viável dentro de alguns anos, como já aconteceu com as TVs 4K e com os robôs aspiradores de pó. A feira deste ano trouxe novas iniciativas em telas, TVs, mobilidade e assistência para idosos. Confira a seguir as melhores tecnologias que vimos no evento.

Samsung Gems-H

–

Esse aparelho mira na bilionária indústria de saúde. Chamado Gems-H, ele é um exoesquelo que ajuda idosos e vítimas de AVC a andar novamente. Ele funciona por duas horas com uma única carga na bateria. Seu funcionamento não se limita a caminhadas simples, é possível até mesmo subir escadas com o produto–que ainda está em fase de testes.

TV que enrola

–

A nova TV LG Signature OLED R chamou a atenção na CES. Ela tem tela que enrola e desaparece dentro do seu rack quando não está em uso. Desse modo, ela tira da sua sala de estar, ou quarto, aquele tradicional espelho preto sem função alguma. É a primeira vez que a LG aplica a sua tecnologia de displays flexíveis em um produto comercial.

Cerveja em casa

–

A LG entrou em um segmento novo com o anúncio da sua primeira máquina de fazer cerveja em casa. Como uma cafeteira Nespresso, você usa cápsulas para fazer a bebida. Claro que vai levar mais tempo do que um cafezinho, são 15 dias de preparação.

TV Micro LED

–

A Samsung trouxe para a CES a sua nova TV com tecnologia Micro LED. Essa rival do Oled faz basicamente a mesma coisa, com a diferença de não usar materiais orgânicos, que podem se deteriorar com o tempo. Depois de aparecer em uma telona inviável para casas no ano passado, a sul-coreana trouxe uma versão de 75 polegadas.

Royole FlexPai

–

O FlexPai é o primeiro celular do mundo que tem uma tela flexível e está à venda nos Estados Unidos, por 1.300 dólares. Ele pode se transformar em tablet ou em um celular com duas telas, uma de cada lado.

–

Apesar de a empresa Royole não estar no rol de gigantes da tecnologia, como Samsung, LG e Apple, ela chamou a atenção de jornalistas do mundo todo na conferência realizada antes do início oficial da CES.

Bell Nexus

–

O Nexus fez sua primeira aparição pública na CES e atraiu olhares curiosos. Ele é um carro voador que usa a combinação de combustão e eletricidade para funcionar. A empresa, do Texas, tem parceria com a Uber e prevê uso comercial do seu veículo para meados de 2020.

Roteador Netgear 5G

–

A Netgear já entrou na onda do 5G e apresentou um roteador que oferece a velocidade da nova rede móvel para diversos dispositivos. Funciona assim: você tem uma única conta mobile de 5G e ele oferece acesso estável, via Wi-Fi, para outros aparelhos, como notebooks, tablets e Smart TVs. Ele é chamado de Nighthawk e usa o recente modem 5G da Qualcomm, o Snapdragon X50. A Netgear se aliou à operadora AT&T para levar a novidade aos Estados Unidos.

Segway Robotics

Enquanto os carros autônomos não chegam às ruas, a Segway aposta em robôs que fazem entregas por conta própria. A ideia inicial é que o Loomo Delivery atue em escritórios e shoppings.