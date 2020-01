As melhores tecnologias da CES 2020

São Paulo – A feira de tecnologia CES 2020 foi marcada por tecnologias que foram criadas para diferentes áreas do mercado de consumo. De comedouro inteligente para animais de estimação a carros voadores, o evento teve de tudo um pouco. Entre as grandes empresas globais, a Samsung foi a que apresentou mais novidades, indo de TVs e refrigeradores conectados a um equipamento para exercícios físicos que usa realidade aumentada. Confira, a seguir, os principais destaques da CES 2020.

TV 8K sem bordas em com Alexa

QLED 950: TV da Samsung tem bordas finas como os smartphones QLED 950: TV da Samsung tem bordas finas como os smartphones

Um dos principais anúncios da CES foi a nova linha de TVs da Samsung com resolução de imagem 8K, 16 vezes mais do que o padrão Full HD. Os aparelhos contam agora com bordas finas, o que leva o aproveitamento da área frontal pelo display para 99%. O principal representante da linha é o modelo chamado Q950, que integra a família QLED, linha premium da marca sul-coreana. Os aparelhos agora contarão com a assistente de voz da Amazon, chamada Alexa. Com isso, o consumidor poderá conectar e controlar dispositivos inteligentes da casa, como lâmpadas conectadas.

Além da tela com película de pontos quânticos para aumentar a profundidade de cores exibidas na tela, os televisores agora contam com um processo de melhoria de imagem que usa rede neural, um algoritmo de inteligência artificial que é alimentado com 10 milhões de imagens de referência e pode aprender por conta própria conforme novas cenas são exibidas na TV.

Na parte do som, a novidade é uma tecnologia chamada Object Tracking Sound (Rastreamento de Sons de Objetos, em tradução livre). Os aparelhos são equipados com três conjuntos de alto-falantes que são ativados conforme é detectada a fonte dos sons na cena em exibição. A ideia é oferecer uma experiência sonora imersiva, em combinação com a impressão de profundidade tridimensional oferecida pela resolução 8K.

Os produtos da linha 2020 chegarão ao Brasil, um dos principais mercados da Samsung, que é líder global de TVs há 14 anos.

Ballie

Ballie: robô é equipado com software de assistente virtual Ballie: robô é equipado com software de assistente virtual

Pegando carona na evidência da saga cinematográfica Star Wars, cujo último episódio está em cartaz nos cinemas, a Samsung apresentou a Ballie, um robô em formato de bolinha e equipado com inteligência artificial. Ela não fala, mas emite sons robóticos parecidos com os do robô R2-D2 – ainda que o visual esférico lembre mais o BB-8. A diferença da Ballie para outros assistentes virtuais está no fato de ela ser proativa, segundo o vídeo de apresentação. Se detectar que a casa está suja, ela pode acionar o robô de limpeza VR7200 – também da Samsung.

TVs com Apple TV

–

A LG não foi a primeira a anunciar a compatibilidade com o aplicativo Apple TV, que dá acesso à biblioteca do iTunes e ao serviço de streaming Apple TV+, mas a marca foi a que levou a novidade a TVs mais antigas. Os modelos lançados em 2018, 2019 e 2020 receberão o acesso ao app. Entretanto, a medida vale para as famílias de produtos OLED e NanoCell, ambas do segmento topo de linha. A Samsung oferece, desde o ano passado, o aplicativo da Apple em todas as Smart TVs de 2019 em diante.

Novos celulares da TCL

–

A chinesa TCL apresentou uma nova linha de celulares. Um deles chamou a atenção por ser parecido com o Galaxy S10, da Samsung, mas custar metade do preço. Umas das principais diferenças em relação ao rival é o processador, que integra a segunda linha de chips da Qualcomm, enquanto a Samsung adota o componente topo de linha. A TCL irá revelar mais informações sobre seus novos celulares no evento chamado Mobile World Congress, realizado em fevereiro, em Barcelona (Espanha).

Neon

–

O projeto Neon foi um dos maiores suspenses da CES 2020. Conduzido por Pranav Mistry, presidente do laboratório de pesquisa Star Labs, da Samsung, ele consiste na criação de versões artificiais de pessoas reais. A proposta é que esses avatares lidem com situações sociais quando você não estiver disponível. No entanto, os neons, como são chamados, ainda estão em fase inicial de criação e ainda não se comportam como os assistentes virtuais Alexa ou Google Assistente.

Carro voador da Hyundai

Hyundai: montadora apresentou carro voador na CES 2020 Hyundai: montadora apresentou carro voador na CES 2020

O S-a1 é o novo carro voador da Hyundai. A montadora sul-coreana anunciou, também, uma parceria com a americana Uber, que planeja a criação de uma frota de veículo voadores no futuro. Com aspecto de avião, o automóvel chega a uma velocidade máxima de 290 km/h e é movido à eletricidade. Com o anúncio, a Hyundai se torna a primeira entre as grandes montadoras a anunciar um projeto de carro voador com parceria comercial.

Sure Petcare

–

A Sure Petcare usa a tecnologia a favor dos pets. Ele é um comedouro com reconhecimento facial para animais de estimação. A ideia é evitar que um dos animais coma mais do que o outro. Os preços começam em 250 dólares (1.035 reais, em conversão direta).

Zero Mass Water

–

Que tal uma tecnologia que “faz” água usando energia solar? Essa é a proposta do Zero Mass Water. O aparelho extrai a umidade do ar para armazenar água e funciona com energia solar. Por dia, podem ser gerados de dois a cinco litros de água.

Academia em casa

–

No ano passado, a Samsung anunciou a linha de produtos GEMS, ainda em desenvolvimento. Antes, o foco eram pessoas com restrições de mobilidade, como idosos ou vítimas de acidentes. Agora, a sul-coreana leva o conceito de produto a um novo público: as pessoas que praticam exercícios físicos em casa. O aparelho pode ser usado junto com óculos de realidade aumentada, que projeta imagens digitais sobre a sua visão do mundo real. A proposta do produto é transformar qualquer lugar em uma academia personalizada para o usuário. No entanto, o novo GEMS ainda é um protótipo e não tem data de lançamento.