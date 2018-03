As melhores ofertas de eletrônicos do dia do consumidor

São Paulo – Nesta quinta-feira (15), é celebrado o dia do consumidor. Apesar de a data ter origem americana, as lojas online brasileiras fazem ofertas de produtos com descontos.

Confira a seguir a seleção do Site EXAME de eletrônicos que tiveram redução de preços na data.

Moto G5S – 747 reais à vista

O Moto G5S é o modelo mais recente da linha de produtos de maior sucesso da Motorola. Seu preço sugerido é de 1.099 reais.

Moto G5S Plus – 1.025,77 reais à vista

Já o Moto G5S Plus é a versão maior e com mais bateria do G5S. Um pouco mais caro, seu preço sugerido é de 1.499 reais.

Samsung QLED Q7 – 5.998,86 reais à vista

Esse modelo de televisão 4K da Samsung conta com película de pontos quânticos e HDR. Sua tela tem 55 polegadas e esse modelo faz parte da principal linha de Smart TVs da fabricante. O preço sugerido é de 9.999 reais.

Moto Z2 Play – 1.361,40 reais à vista

O Moto Z2 Play é um dos smartphones com melhor relação entre custo e benefício disponíveis no mercado brasileiro na atualidade. Ele tem boa duração de bateria, sistema operacional Android (sem grandes modificações) e é compatível com os acessórios da linha Moto Snap. Seu preço sugerido é de 1.799 reais.

Kindle – 219 reais (frete grátis)

O leitor de livros eletrônicos da Amazon está em promoção no site da empresa. O modelo mais simples, que custa 299 reais, sai por 219 reais. Já o Paperwhite, que tem luz para facilitar a leitura no escuro, também tem desconto de 80 reais e fica por 399 reais. Mais refinada, a edição Kindle Voyage sai por 819 reais.

Smart TV LED 58 Ultra HD Samsung – 3.399,99 reais

A Smart TV da Samsung tem tela de 58 polegadas com resolução 4K. Fora isso, ela integra a lista de aparelhos que terão acesso grátis ao aplicativo da SporTV com transmissão de jogos da Copa do Mundo na Rússia–já em 4K.

Smart TV 4K LG LED 43 – 1.998,92 reais à vista

A Smart TV da LG combina tela de 43 polegadas com resolução 4K ao sistema WebOS 3,5, um dos melhores do mercado. Com design elegante, o televisor pode ser uma boa opção para quem quer ver conteúdos em 4K sem precisar gastar mais de 2 mil reais.

Lava e Seca Samsung Eco Bubble – 2.299 reais à vista

Essa máquina é uma boa opção para quem não tem espaço em casa para ter lavadora e secadora separadas. O produto combina ambos e conta com tecnologias da Samsung, como diferentes modos de lavagem e motor com redução de ruído. Fora isso, ele tem porta frontal, o que, segundo a marca, ajuda a economizar água.