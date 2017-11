As melhores ofertas de eletrônicos da Black Friday 2017

São Paulo — Os eletrônicos são algumas das estrelas principais da Black Friday.

O site EXAME está de olho em promoções de smartphones, notebooks e outros eletrônicos hoje. Veja abaixo o que encontramos de bom. O texto será atualizado à medida que encontramos novas promoções que valham a pena. Veja abaixo.

iPhone

Quem procura por um iPhone, a melhor opção deve ser o iPhone SE. Ele é o smartphone com a Apple com melhores descontos nesta data, saindo por 1.394 reais no Magazine Luiza. Ele tem 128GB de armazenamento, tela de 4 polegadas e câmera de 12 megapixels. O preço é o mais baixo já registrado por ferramentas de monitoramento de preço na internet.

Com desconto mais baixo, mas ainda possivelmente atraente, o iPhone 7 Red Special Edition vem com 256 GB de armazenamento e colorido em vermelho. O produto é relativamente novo, foi lançado no ano passado. O preço, também no Magazine Luiza, é de 2.789 reais. Este é o preço mais baixo já registrado para este produto.

Smartphones

O Moto Z2 Force sai por 2.099 reais na loja online da Saraiva. Com tecnologia ShatterShield, ele promete resistir a quedas no chão sem quebrar a tela. Com tela de 5,5 polegadas, ele tem 6 GB de memória RAM e 64 GB de armazenamento. Veja nosso teste para saber mais do produto.

A fabricante Quantum vende o GO2 32GB por 549 reais à vista. Ele tem tela de 5 polegadas, 3 GB de RAM e vem com Android 7.0. O site Zoom, que monitora preços, nunca registrou um preço inferior a esse.

Notebooks Dell

A Dell colocou seus produtos em oferta no site. O notebook Notebook Inspiron 14 7000 tem tela de 14 polegadas, Intel Core de 7ª geração e placa de vídeo dedicada. Em vez dos usuais 4.679 reais, ele sai por 3.999 reais nesta Black Friday.

Se a intenção é jogar games, o Inspiron 15 Gaming pode ser uma opção. Com tela de 15,6 polegadas, placa de vídeo de 4GB, Intel Core i7 7ª geração e SSD combinado a um HD, ele sai por 5.459 reais, em vez de 6.559 reais, como de costume.

Operadoras de celular

A Vivo terá ofertas até o dia 27 de novembro, com descontos de até 80% em aparelhos. A operadora Claro está com descontos para planos e smartphones. Quem contratar um plano pós-pago da operadora, por exemplo, terá, por 12 meses, o dobro de internet. Quem vai na mesma linha é a Nextel, que promete até 90% de descontos em aparelhos e o dobro de internet por um ano. Já a Oi está com minutos ilimitados para ligações para qualquer operadora.

Kindle

A Amazon abaixou os preços de alguns modelos do Kindle, seu leitor eletrônico. O Kindle básico, sem iluminação da tela, sai por 189 reais. Se a ideia é investir em um produto melhor, a opção é o Kindle Paperwhite. Ele tem iluminação para leitura de noite e está disponível em preto ou branco. O preço é de 369 reais, em vez dos habituais 479 reais. As ofertas estão no site da Amazon.

TV

Quem procura TV 4K, a Fast Shoo vende um produto de 55 polegadas, conectada e tecnologia de áudio Dolby Atmos. A televisão é da LG e sai por 5.599 reais. O mesmo televisor custa pouco a mais no Pontofrio.com, saindo por 5.999 reais. O preço mais baixo registrado antes foi 7.599 reais, em agosto. Ou seja, vale a pena.

Videogame

O Xbox One S acompanhado de três jogos está com bom preço no site Submarino. Os três jogos que acompanham o produto, que tem armazenamento de 500 GB, são Forza Horizon 3, Deadrising 4 e Sunset Overdrive. À vista, ele sai por 1.399 reais.