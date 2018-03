As informações que você pode obter com análise de Big Data

Florianópolis – Muito se fala sobre Big Data e análise de dados que estão publicamente disponíveis na internet, mas o que realmente pode ser obtido por meio de um software dedicado?

As empresas podem usar esse tipo de solução para conhecer melhor seus concorrentes, alinhar estratégias e crescer com previsibilidade.

De acordo com Jaime de Paula, CEO da Neoway, no software de sua empresa, as informações podem ser obtidas por mais de 3 mil fontes. Com isso, pode-se conseguir dados como:

– Localização de concorrentes;

– Capital social;

– Telefone;

– Faturamento (estimado por data science, no caso de empresas sem resultados públicos);

– Análise de quadro de funcionários;

– Veículos (quantidade e ano);

– Processos judiciais;

– Situação de sócios junto à Receita Federal

“Você pode viver sem Big Data, até que o concorrente contrate, aí ele vai te ultrapassar”, disse de Paula, durante o evento Data Driven Business, realizado em Florianópolis. “Com análise de Big Data, podemos montar um grupo econômico no Brasil, com diversos critérios, para descobrir seus ativos e cruzar essas informações com a sua base de dados”.

A Neoway está entre as empresas cotadas para integrar o grupo de unicórnios brasileiros–companhias com valor de mercado de mais de 1 bilhão de dólares–, como 99, PagSeguro e Nubank. No ano passado, a companhia recebeu um aporte de 45 milhões de dólares. No segmento de Big Data, a empresa brasileira rivaliza com gigantes, como a IBM.

Para Aaron Ross, autor do livro “Receita Previsível”, obra considerada a Bíblia de vendas no Vale do Silício, a análise de Big Data pode ajudar empresas a crescer porque ela pode facilitar a aquisição de clientes interessados em fazer negócios com a sua companhia. Para ele, ter uma quantidade estável de potenciais clientes é crucial para aumentar as vendas e, portanto, a receita de uma companhia–junto a uma equipe de vendedores segmentada e especializada.

Como uma das funções de um software de análise de Big Data é justamente fornecer dados atualizados sobre potenciais clientes, soluções como essa podem ajudar empresas a aumentar suas receitas.