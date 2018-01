As 7 coisas mais estranhas já vendidas no eBay

1. Nicholas, a couve de bruxelas

Vamos começar por uma boa ação: em janeiro de 2006, o britânico Leigh Knight usou o eBay para fazer o leilão virtual de Nicholas, uma singela couve de bruxelas. Nicholas realmente não tinha nada de especial – além de ser uma típica sobra de ceia de natal, representa a espécie vegetal comestível mais odiada do mundo anglófono. Mesmo assim, ele saiu por £ 1,5 mil (na cotação atual, R$ 6,6 mil), e o dinheiro foi todo doado ao Cancer Research UK, um dos maiores fundos de apoio a pesquisas sobre o câncer do mundo.

2. Minas Geraes, o porta aviões

O primeiro porta aviões brasileiro, o Minas Geraes, foi construído pelos britânicos durante a 2º Guerra, mas não ficou pronto a tempo de participar dos combates. Foi emprestado à Austrália entre 1952 e 1955, sob o nome HMS Vengeance, e vendido às forças armadas brasileiras em 1956. Quando saiu de operação, em 2001, era o porta aviões mais antigo do mundo.

Entusiastas e colecionadores fizeram uma petição para transformá-lo em museu, mas não deu certo: a embarcação de 16 mil toneladas foi vendida a um anônimo e passou de mão e mão até aparecer no eBay em 2004, com lance inicial de US$ 7 milhões. O anúncio não foi aprovado pelo site, que proíbe a negociação de material bélico. O usuário, um corretor que atende por maine_gold, garantiu que não havia nenhum explosivo, míssil ou caça a bordo.

3. A torrada da Virgem Maria

Essa já é clássica: um sanduíche de queijo prensado que foi preparado – e chegou a ser mordido – em 1994 foi leiloado no Ebay uma década depois (2004) por inacreditáveis US$ 28 mil. O motivo? O pão torrado supostamente continha uma imagem da Virgem Maria. Tire suas próprias conclusões vendo a foto aqui. O site até tentou tirar o anúncio do ar, sob a alegação de que gracinhas não são permitidas pelo regulamento, mas a vendedora insistiu que estava disposta a enviar o item pelo correio.

O comentário a SUPER vai deixar a cargo de Marc Hartzman, autor do livro Found on eBay. “Essas coisas realmente trazem à tona o espírito empreendedor das pessoas. Há alguns anos, alguém anunciou um jarro com um fantasma dentro. Logo apareceram coisas de todos os tipos… torradas no jarro… casas de férias para o fantasma no jarro…”

4. O presidente do Egito

Em fevereiro de 2016, Abdel Fattah el-Sisi, presidente do Egito, foi posto em leilão por US$ 100 mil após afirmar, durante um discurso, que seria capaz de vender a si próprio para levantar fundos e melhorar a situação econômica do país. “Pelo Deus todo-poderoso, se eu pudesse me vender, eu teria feito isso”, afirmou na televisão estatal. O frete era gratuito. Da descrição do item constava: “marechal, Ph.D., estado de conservação decente, lance atual US$ 100.301”.

5. O cabelo de Britney Spears

Lembra do longínquo ano da graça de 2007, quando Britney Spears raspou o cabelo? Pois é, não pense que as mechas da diva pop foram para o lixo: o salão de beleza em que o ato foi consumado, na Califórnia, pegou o tufo e pôs no Ebay, com lance inicial de US$ 1 milhão. A BBC, na época, afirmou que parte do valor seria doado a instituições de caridade – e que os cabeleireiros enviariam ao comprador, de brinde, um isqueiro azul e uma lata de Red Bull que a cantora esqueceu na sala de espera.

6. O possante do Papa

Most expensive #VW #Golf ever – formerly owned by Pope Benedict XVI – was auctioned in 2005, selling for €188,938. #VWStats pic.twitter.com/8qKReUqTjq — Volkswagen News (@vwpress_en) December 10, 2016

Em maio de 2005, um Volkswagen Golf ano 1999, cor cinza metálico, foi leiloado por exatos €188.938,88 no eBay – mais de R$ 600 mil. O motivo? O último registro do veículo estava no nome de um certo cardeal alemão chamado Joseph Ratzinger – o Papa Bento XVI. Ao que tudo indica, o dono anterior – um jovem alemão de 21 anos chamado Benjamin Halbe – decidiu se livrar do veículo quando descobriu que ele poderia contribuir voluptuosamente com seu saldo bancário. O comprador foi o cassino online Golden Palace, famoso por adquirir itens absurdos que marcaram época na internet.

7. O cereal alienígena

Tem modelos de negócio bons. Tem modelos de negócio muito bons. E aí tem leiloar um pedaço de cereal matinal parecido com o E.T. de Steven Spielberg por US$ 1035 no eBay – e depois faturar US$ 3000 em cima vendendo os direitos de cobertura do caso com exclusividade para uma emissora de TV. O gênio por trás do golpe é um designer gráfico australiano chamado Chris Doyle, que na época, 2004, tinha 27 anos. O jornal Telegraph afirma que o rapaz abriu mão de uma fortuna ainda maior – seus repórteres, explorando uma caixa aleatória de Nutri-Grain, encontraram outros 34 pedaços parecidos com personagem. Nenhum foi vendido.

Este texto foi publicado originalmente no site da Superinteressante.