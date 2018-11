São Paulo – Quando se fala de cidades tecnológicas, a região da Califórnia, que abriga o Vale do Silício, logo vem à mente. Lá estão situadas as sedes das principais empresas do ramo, como Google, Facebook, Apple e Netflix. Porém, segundo a agência de inovação australiana 2thinknow, a cidade de São Francisco ainda não é considerada a mais inovadora do mundo.

Em terceiro lugar, a região fica atrás de Tóquio e Londres no ranking que elenca as 100 cidades mais inovadoras do mundo, compilado pela agência desde 2007. A capital japonesa figura pela primeira vez como campeã da lista. Caindo três posições em relação a 2017, São Paulo é a única cidade brasileira que aparece no levantamento, ocupando o 79º lugar.

A cidade com maior salto no ranking foi Austin, no Texas, que subiu 18 posições e aparece em 29º lugar. Já Barcelona teve a maior queda, ficando em 30º, com 17 posições a menos em relação a 2017.

As cidades são avaliadas com base em 31 segmentos relacionados à indústria e à economia, além de 162 indicadores de inovação. Para gerar o ranking, os analistas da agência compilam a pontuação em três fatores principais: ativos culturais, infraestrutura humana e mercados em rede.

Confira na tabela a seguir as 50 cidades mais inovadoras de 2018 e as principais empresas com sede em cada uma delas, segundo o site Business Insider: