As 15 Smart TVs mais procuradas de 2019

São Paulo – O interesse por Smart TVs, televisores com acesso à internet e aplicativos, subiu 5% em 2019 no Brasil em relação ao ano anterior. É o que mostra um levantamento exclusivo feito pela plataforma de comparação de preços Zoom, divulgado em primeira mão por EXAME.

O estudo indica que os principais picos de procura por esses aparelhos foram registrados nos meses de agosto (33%), março (30%), dezembro (24%) e novembro (23%). As altas ocorreram em meses com datas comerciais importantes para o varejo brasileiro, como dia dos pais, dia das mães, dia do consumidor, natal e black friday.

O pior período para o mercado foi entre os meses de abril e julho, quando a queda do setor chegou a 34% em relação ao mesmo período no ano de 2018. Veja a variação mensal em 2019 no gráfico abaixo.

O Zoom indica ainda quais foram as Smart TVs mais procuradas na sua plataforma de comparação de preços online.

O modelo mais pesquisado foi o RU7100 com tela de 50 polegadas e resolução 4K, um televisor da sul-coreana Samsung lançado em 2019, com conexão Bluetooth e aplicativo do Apple TV+, serviço de streaming da Apple. O produto teve preço médio de R$ 1.932,62 em 2019. Os produtos da Samsung ocuparam 11 das 15 posições do ranking anual. Também aparecem na lista TVs da LG e da Sony.

Veja, na tabela abaixo, as Smart TVs mais buscadas durante o ano de 2019, segundo o Zoom.