As 10 Smart TVs com maiores descontos na Black Friday 2018

São Paulo – Em ano de Copa do Mundo, o interesse pela compra de TVs na internet teve queda de 21,1% em relação à Black Friday do ano passado, de acordo com dados do Google. Ainda assim, a categoria está em sétimo lugar entre as mais buscadas na data. Os aparelhos que tiveram os maiores descontos em lojas online foram das marcas Sony, LG e Samsung, sendo a última a que mais teve modelos no ranking de menores preços da Black Friday 2018 feito pela Zoom, empresa brasileira que tem site e apps de comparação de preços.

O televisor com maior redução de preço foi o KDL-32W655D, da Sony, que tem tela HD de 32 polegadas e oferece acesso a aplicativos de transmissão online, como a Netflix. A TV com maior tela do ranking da Zoom foi a Smart TV Samsung UN43J5290, que tem 55 polegadas e resolução 4K. De acordo com uma pesquisa recente feita pela marca, o tamanho do display é um dos principais itens considerados pelos consumidores no ato da compra. No ranking, apenas os modelos mais simples tinham telas com menos de 40 polegadas.

O levantamento da Zoom foi feito com base nos maiores e menores preços à vista no dia 23 de novembro, até as 10 da manhã.

Confira a seguir o levantamento completo.