As 10 Smart TVs 4K que tiveram maiores descontos na Black Friday 2019

São Paulo – A Black Friday 2019 foi marcada pela procura de Smart TVs com resolução 4K. De acordo com levantamento da plataforma brasileira de e-commerce Zoom, feito exclusivamente para EXAME, os modelos de televisões mais procurados na plataforma da empresa na data foram das fabricantes Samsung, LG e Philco.

O modelo mais buscado no site comparador de preços do Zoom foi da linha RU7100, a Samsung, com tela de 50 polegadas. O aparelho tem sistema operacional Tizen, compatível com aplicativos de Netflix, Amazon Prime Video, Globoplay, HBO GO, Telecine, entre outros. Essa linha, de 2019, é a primeira a chegar com o aplicativo exclusivo da Apple TV (ela oferece acesso à loja virtual iTunes), conforme anúncio feito pela empresa sul-coreana na CES deste ano, o maior evento de tecnologia do mundo, realizado anualmente em Las Vegas, nos Estados Unidos.

A Smart TV Philco 4K PTV55Q50SNS foi a que teve maior variação percentual de preço registrada pelo Zoom nesta sexta-feira. Ela passou de 4.248 reais para 1.899 reais.

O maior desconto foi registrado em um modelo da Sony, chamado X955G, de 75 polegadas. O preço do produto passou de 20 mil reais para 14 mil reais.

Confira, a seguir, quais foram as dez Smart TVs 4K mais buscadas da Black Friday 2019.

Levantamento do Zoom das Smart TVs 4ks com maiores descontos na Black Friday:

*Os preços podem sofrer alterações já que a busca é dinâmica e acompanha a variação de preços dos próprios varejistas.

** O levantamento realizado em 29 de novembro de 2019 até 11h.

***O levantamento levou em consideração maiores e menores preços à vista