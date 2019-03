As 10 melhores câmeras frontais de smartphones

São Paulo — Quando surgiram, em 2003, no celular Ericsson Z1010, as câmeras frontais não eram para tirar selfies. A ideia era possibilitar as videoconferências, como as que hoje podem ser feitas por Hangouts, Skype ou WhatsApp. As câmeras dianteiras começaram a ser analisadas pelo DxOMark, um instituto americano que avalia câmeras e lentes profissionais (DSLR) e smartphones.

O ranking atual é liderado pela Samsung, com o seu celular topo de linha mais recente, o Galaxy S10+. O produto tem câmera frontal dupla. Uma delas tem resolução de 10 megapixels, com abertura de f/1.9, uma das melhores disponíveis na categoria para captar imagens em baixa luz. Ela também conta com uma tecnologia chamada Dual Pixel, que registra dois fotodiodos por pixel em vez de um, como acontece tradicionalmente. O objetivo é oferecer melhores resultados em fotos tiradas à noite.

A segunda câmera tem 8 megapixels, com abertura de f/2.2 (melhor para ser usada em ambientes externos) e tem sensor de profundidade, que permite retratos com fundo desfocado, técnica fotográfica conhecida como efeito bokeh.

O segundo colocado do ranking do DxOMark é o Pixel 3, um smartphone do Google que não é vendido no Brasil. Ele tem duas câmeras de 8 megapixels, com aberturas de f/1.18 e f/2.2, sendo a segunda com ângulo de captura amplo (ultrawide).

O Galaxy Note 9, também da Samsung, é o terceiro colocado. Ele têm câmera única de 8 megapixels, com abertura de f/1.7 e também faz o efeito bokeh — chamado de Foco Dinâmico pela fabricante do aparelho.

O DxOMark analisa uma série de aparelhos e alguns deles não estão disponíveis no Brasil, como é o caso de modelos da Huawei e da Xiaomi. Confira a lista completa das melhores câmeras de smartphones a seguir.