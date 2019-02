Armazenamento em nuvem e o iOS 5 são os últimos legados de Jobs

Madri – A Apple saberá aguçar a criatividade de seus funcionários para manter a empresa no caminho de sucesso e continuar empurrando à indústria tecnológica com inovações apesar da ausência de Steve Jobs, cujo último legado, o iCloud e o sistema operacional móvel iOS 5, aterrissa no mundo todo na próxima quarta-feira.

Jobs, o homem que despertou o amor e o desejo da humanidade pela tecnologia, lutava contra o câncer desde 2004, mas seu instinto de superação permitiu seguir agregando valor para a companhia da maçã e inclusive tirar forças para apresentar o iCloud e o iOS no dia 5 de junho durante a Conferência anual de Desenvolvedores da Apple 2011 (WWDC).

Nesta segunda-feira, a companhia responsável pelo iPhone, o Mac e o iPad fez frente à primeira apresentação – bastante sem graça – sem Jobs e com Tim Cook como executivo-chefe.

Entre as novidades estava o iPhone 4S e o assistente de controle de voz Siri, que tiveram detalhadas suas características do conjunto de serviços em nuvem iCloud e do sistema operacional para dispositivos móveis iOS 5.

O iCloud procura reunir e manter os conteúdos dos usuários de forma automática e com independência do dispositivo físico graças ao funcionamento baseado em tecnologia sem fio.

Com a proposta de download gratuito e compatível com os dispositivos da companhia da maçã e os PC, a Apple pretende se transformar em uma autoridade em matéria de serviços em nuvem, depois de que sua tentativa anterior, o MobileMe, não alcançasse o êxito esperado.

Com o iCloud, o que se quer é reunir em nuvem os conteúdos do iPhone, iPod Touch, iPad, Mac e PC, de modo que possam ser acessados com independência do dispositivo e dispor sempre de sua versão mais atualizada.

Assim, o conteúdo se armazena de forma automática e sem fio e é distribuído a todos os dispositivos sem precisa de sincronização, informa a Apple.

Um dos serviços do iCloud é o iTunes em nuvem, que permite ouvir – e também baixar – músicas novas ou já compradas por meio dessa plataforma a partir de todos os dispositivos do usuário.

Da mesma maneira, será possível acessar a partir dos diferentes equipamentos os aplicativos e livros comprados na App Store e na iBookstore.

Com os “fotos em streaming” se pode armazenar em nuvem imagens feitas a partir dos dispositivos móveis ou importar as de uma câmera digital e assim vê-las em todos os dispositivos que estejam conectados com o iCloud.

Para armazenar sem riscos os demais de documentos do usuário, iCloud inclui um serviço de cópia de segurança que atualiza os conteúdos de forma automática e via wi-fi a cada dia.

Este produto também é compatível com os documentos de iWork e as ferramentas Apple Pages, Numbers e Keynote e funciona com os aplicativos Contatos, Calendários e Mail.

Já o iCloud será gratuito para os usuários do iPhone, iPad, iPod Touch com sistema operacional iOS 5 e Mac com OS X Lion que tenham uma conta válida da Apple.

Os usuários vão dispor de 5 GB de espaço – ampliável prévio pagamento – para e-mail, armazenamento de documentos e cópias de segurança, enquanto aqueles conteúdos que tenham sido comprados por meio do iTunes, iBookstore ou da loja de aplicativos não terão limite de armazenamento.

Por sua vez, o sistema operacional iOS 5 – que acompanhará o iPhone 4S e poderá ser baixado para os iPhone 4 e 3G -, incluirá 200 novos recursos, entre estes o inovador serviço de mensagem iMessage.