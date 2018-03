Apps de consulta médica colocam em risco privacidade do usuário

Aplicativos para agendamento de consultas médicas colocam os dados do consumidor em risco. Essa foi a avaliação do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) após levantamento com seis das plataformas mais populares do Brasil: Doctoralia, BoaConsulta, Docway, Dokter, Doutor Já e Saúde Já. De acordo com a entidade nesta segunda-feira, 19, as plataformas intermediam relação médico-paciente e também podem ser desenvolvidos para compartilhar informações com terceiros, possibilitar direcionamento de propagandas ao usuário e lucrar com oferta de cartões de compras de medicamento e com cobrança de profissionais cadastrados.

O Idec diz que a plataforma precisa limitar o acesso aos dados dos usuários; e os que for armazenar, que sejam de forma segura, anônima e criptografada. De todos os critérios utilizados pelo Instituto na avaliação, com base nas diretrizes do Marco Civil e no decreto que o regulamenta (além do Código de Defesa do Consumidor e a regulação da Comissão Europeia), apenas dois aplicativos registraram um índice considerado “bom” no item Segurança da Informação. Em disponibilidade dos dados e responsabilidade civil, nenhuma plataforma conseguiu tal feito.

A entidade diz que a “uberização da saúde” é preocupante, uma vez que falta transparência sobre coleta, tratamento e armazenamento de dados de pacientes e médicos. E que isso indica a “urgência” em se aprovar uma lei de proteção aos dados pessoais. Confira a avaliação no quadro feito pelo Idec abaixo: