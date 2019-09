Apple Watch Série 5 chega com tela sempre ativa e 18h de bateria

São Paulo – Durante o seu evento anual na Califórnia, a Apple anunciou a próxima geração dos relógios Apple Watch, chamada Apple Watch Série 5. Os novos modelos, se comparados com a quarta geração, são bastante parecidos em formato e tamanho. A nova série de relógios Apple, assim como a série 4, também apresenta uma bateria que dura por 18 horas. A novidade deste modelo é que a Apple passará a adotar o “always-on display”, ou seja, o relógio estará sempre ligado, de modo que o usuário pode visualizar a hora sem que seja necessário balançar o pulso – como era realizado nos modelos anteriores.

Aplicativos internos foram redesenhados para atenderem à nova interface, que funcionará sem a opção de repouso. Os novos relógios estarão disponíveis em alumínio reciclado, titânio, aço inoxidável ou cerâmica. As cores disponíveis variam de modelo para modelo, mas algumas delas são amarelo, roxo, branco e vermelho – além do clássico cinza.

A quinta geração do Apple Watch também terá uma tela LPTO, o que significa que será constituída por óxido policristalino, que gera uma menor temperatura e, consequentemente, uma redução no gasto de energia.

Um novo painel foi desenhado para ser mais eficiente e veloz. A Apple também desenvolveu uma nova bússola e novas ferramentas de saúde e segurança. A opção de “SOS” é, a partir de agora, internacional, ou seja, será possível enviar chamados para diferentes locais do mundo.

Os novos Apple Watch entre em pré-venda a partir de hoje, e chegará para as lojas de todo o mundo a partir do dia 20 de setembro. Para os modelos que apresentam serviços de GPS e celular, o preço inicial é 499 dólares. Já para os que contam apenas com GPS, os preços se iniciam em 399 dólares.

Ainda não há previsão de lançamento no mercado brasileiro.