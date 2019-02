Apple Watch de ouro pode custar até 5 mil dólares, diz site

São Paulo – A versão de ouro do Apple Watch poderá custar entre 4 mil e 5 mil dólares. A origem do rumor é o site iGen.fr.

A informação foi divulgada nesta semana. De acordo com o site francês, a versão de aço inoxidável do relógio inteligente irá custar 500 dólares. Quando apresentou o gadget, a Apple informou que sua versão mais barata (provavelmente, a de alumínio) seria vendida por um valor um pouco menor: 349 dólares.

Segundo o iGen, o relógio deve ser lançado por volta de 14 de fevereiro – quando é comemorado nos Estados Unidos o Valentine’s Day (espécie de dia dos namorados locais). A data já vinha sendo apontada por sites especializados.

No começo dessa semana, o site 9to5Mac chegou a noticiar que o lançamento do Apple Watch poderia acontecer entre março e junho de 2015. A afirmação foi feita com base em documentos internos da Apple. Mas, por enquanto, não há nada confirmado nesse sentido.

A posição oficial da Apple é de que o relógio inteligente começa a ser vendido nos Estados Unidos no início do ano que vem. Entre os recursos presentes no gadget, estão um medidor de calorias queimadas por meio de exercício físico e o suporte para o Apple Pay, novo sistema de pagamentos da Apple.