Apple Watch agora cuida da sua audição e ajuda a engravidar

São Paulo – Junto com as atualizações divulgadas para o iOS 13, a Apple apresentou nesta semana, durante a sua conferência anual WWDC, o novo sistema operacional do Apple Watch: o watchOS 6. Dentre as novas funções que o relógio terá, um dos grandes focos será a saúde do usuário e seu acompanhamento diário. O aparelho passará a avisar o indivíduo quando o som do ambiente estiver prejudicial para o ouvido, e aconselhará o usuário a cuidar de sua audição.

Visto que o microfone precisa estar ativado para que o aparelho possa alertar o usuário, levantou-se a questão da privacidade ao permitir que o Apple Watch tenha acesso ao que o usuário diz com mais frequência.

A empresa afirmou que as amostras de voz ficam apenas temporariamente armazenadas e que o dispositivo não salva nenhum áudio – reforçando sua filosofia pró-privacidade.



Além dessa melhoria, a Apple também adicionou ao WatchOS 6 um serviço chamado “Janela Fértil”, que atua de maneira similar ao calendário menstrual disponível no iPhone desde 2015.

Com notificações opcionais, o aplicativo serve para que a mulher possa ter as informações do seu ciclo menstrual em seu próprio pulso.

A empresa disse que as informações pessoais fornecidas serão armazenadas apenas no iPhone e encriptadas pelo iCloud.

Além disso, o sistema também disponibilizará algo que é recorrente nos dispositivos Apple: a parte de Atividades continuará registrando a distância que o usuário percorreu, quanto tempo ficou de pé, qual é a velocidade na qual está andando e outras informações relacionadas à exercício físico.

O novo sistema operacional será compatível com os modelos das séries 1, 2, 3 e 4 e terá integração com iPhone 6s ou superior que tenha o sistema iOS 13 instalado.