Apple vai parar de divulgar números de iPhones e iPads vendidos

São Paulo – A Apple não vai mais reportar os números de vendas de seus iPhones, iPads e Macs a partir dos resultados do próximo trimestre.

A empresa informou que vai compartilhar posicionamentos quantitativos quando houver performance considerada significativa.

A divisão de outros produtos da Apple vai mudar de nome e passará a se chamar “Wearables, Home and Accessories”, o que inclui aparelhos como o Apple Watch e o alto-falante Homepod.

No último trimestre, o crescimento da Apple foi de menos de 1% em relação ao mesmo período de 2017, chegando agora a 218 milhões de unidades. A estratégia da companhia é continuar a aumentar o preço do iPhone para compensar a desaceleração de suas vendas.

De acordo com o relatório mais recente da consultoria IDC, a Apple está em terceiro lugar (com 13,2%) no ranking global de vendas de smartphones, atrás da primeira colocada Samsung (20,3%) e da Huawei (14,6%).