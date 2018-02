Apple vai lançar serviço de pagamentos com iPhone no Brasil

São Paulo – Durante a divulgação de resultados do último trimestre, Tim Cook, CEO da Apple, anunciou que o serviço de pagamentos com iPhones, chamado Apple Pay, estará disponível no Brasil nos próximos meses.

Em lojas físicas, a comunicação com terminais de pagamento comuns, as maquininhas de cartão, acontece graças a uma tecnologia chamada NFC (comunicação de proximidade). Encostando seu iPhone no terminal e autorizando a transação, o pagamento acontece.

A autenticação por impressão digital ou por identificação de rosto–no caso do iPhone X–é a senha que você precisa usar no Apple Pay. O serviço também pode ser usado para realizar compras online.

Rival, a Samsung também conta com o Samsung Pay, lançado no Brasil em meados de 2016 com parceria com diversos bancos, como Bradesco e Santander. Como diferencial, a Apple chegará com parceria com o banco Itaú, como mostra o site brasileiro do Apple Pay.

Os iPhones compatíveis com o Apple Pay são os modelos 6 ou superiores.

Ainda não há uma data definida para o lançamento do serviço de pagamentos por iPhone no Brasil.