Apple vai estrear ferramenta de realidade aumentada de iPhone para iPhone

São Francisco – A Apple vai estrear na próxima semana ferramentas que permitem que dois usuários de iPhone compartilhem a realidade aumentada, mas limitando dados pessoais enviados aos servidores, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto nesta semana.

A realidade aumentada permite que usuário vejam estruturas virtuais sobrepostas em seus arredores por meio de smartphones ou outros dispositivos. É a tecnologia usada no jogo móvel Pokemon Go e pela indústria, como fábricas que buscam mapear novas linhas de montagem. A Apple e o rival Google estão correndo para lançar ferramentas de realidade aumentada para atrair desenvolvedores de software para suas plataformas.

Ambas querem permitir que duas pessoas compartilhem dados para que possam ver o mesmo objeto virtual no mesmo espaço através de seus dispositivos individuais. Mas isso desencadeou preocupações com a privacidade – se os aplicativos de realidade aumentada se tornarem comuns, as pessoas estarão examinando suas casas e outros espaços pessoais rotineiramente, dizem os desenvolvedores.

A Apple projetou um sistema de dois jogadores para trabalhar de telefone para telefone, em parte por causa dos receios com a privacidade, disse uma das pessoas familiarizadas com o assunto. A abordagem, que não foi relatada anteriormente, difere da do Google, que exige que as digitalizações do ambiente de um jogador sejam enviadas e armazenadas na nuvem.

A Apple se recusou a comentar. A Bloomberg informou antes que a Apple anunciaria realidade aumentada multiplayer em sua conferência de desenvolvedores, que começa na segunda-feira.

Com esse lançamento, a Apple tornou a realidade aumentada possível em muitos telefones sem qualquer modificação. A medida estimulou o Google a abandonar um esforço de realidade aumentada que exigia que os telefones tivessem sensores especiais e, em vez disso, criassem ferramentas em telefones convencionais.

Os detalhes precisos de como o novo sistema da Apple funcionará, ou se ele suportaria três ou mais players, não estavam disponíveis. Mas uma abordagem telefone-para-telefone pode acabar se deparando com limitações técnicas. Pode ser mais difícil lidar com três ou mais jogadores ao mesmo tempo se um jogador que começou o jogo desistir, disse uma pessoa envolvida nos esforços de realidade aumentada do Google.