Apple vai doar 10 milhões de máscaras para profissionais de saúde

A Apple vai doar 10 milhões de máscaras para serem usadas por profissionais de saúde dos Estados Unidos e da Europa no combate contra a disseminação do novo coronavírus. O anúncio foi feito nesta semana por Tim Cook, CEO da fabricante do iPhone.

Conforme reportado pelo The Verge, os acessórios não serão produzidos pela Apple. Segundo o executivo, a empresa vai usar sua operação comercial para procurar, comprar e fazer a doação dos artigos de higiene para hospitais e clínicas.

A distribuição das máscaras se dará em parceria com o governo dos Estados Unidos, segundo detalhado em entrevista coletiva de Mike Pence, vice-presidente dos EUA.

Our teams at Apple have been working to help source supplies for healthcare providers fighting COVID-19. We’re donating millions of masks for health professionals in the US and Europe. To every one of the heroes on the front lines, we thank you.

