Apple vai descontinuar dois iPhones, dizem analistas

São Paulo – A Apple vai descontinuar dois modelos de iPhones, de acordo com um relatório da consultoria BlueFin Research Partners. Um dos aparelhos seria o recente iPhone X, lançado no segundo semestre de 2017, e o outro seria o iPhone SE, de 2016.

O relatório, divulgado pelo site Barrons, indica que a empresa irá focar nas vendas dos novos modelos que serão apresentados neste ano, chamados de iPhone 9, iPhone 11 e iPhone 11 Plus. O primeiro teria tela de LED, como os iPhones 7, enquanto que os últimos dois modelos teriam display com tecnologia Oled, como iPhone X, o que permite melhor reprodução de tons de preto e cinza.

“O iPhone 11 Plus deve atender às pessoas insatisfeitas com o tamanho do iPhone X, enquanto o iPhone 9 será uma opção para satisfazer as pessoas preocupadas com o preço”, de acordo com os analistas, que não tiveram seus nomes revelados.

A previsão que consta no relatório indica que a Apple produzirá 28 milhões de unidades do iPhone 9, 11 e 11 Plus durante o terceiro trimestre, superando a estimativa anterior, que era de 24 milhões de unidades. O número aumentará nos trimestres seguintes, passado para 63 milhões no período entre outubro e dezembro de 2018 e para 46 milhões para os dois primeiros trimestres do ano que vem.

A Apple não comentou o caso.

Historicamente, a empresa anuncia novos iPhones no mês de setembro.