Apple usará vans autônomas da Volkswagen para transportar funcionários

Apple e Volkswagen fecharam um acordo no fim do ano passado que permitirá que a gigante da tecnologia equipe vans VW com tecnologia de direção autônoma para transportar funcionários da Apple entre escritórios no ano que vem, segundo uma pessoa a par do assunto.

O acordo faz parte de um programa interno da Apple chamado Project Titan, iniciado em 2015 como uma ambiciosa iniciativa para a construção de um veículo elétrico. Após problemas de desenvolvimento e gestão, a Apple mudou o foco para tecnologias autônomas que controlam veículos, noticiou a Bloomberg News em 2016.

O New York Times noticiou primeiro o acordo com a Volkswagen, na quarta-feira. Representantes da Apple e da Volkswagen preferiram não comentar.

A Apple testa dezenas de SUVs Lexus em vias públicas da Califórnia com sua tecnologia de direção autônoma, mas também aplicou a tecnologia a um serviço de traslado que está desenvolvendo para transportar funcionários entre os edifícios de escritórios de sua sede de Cupertino, Califórnia. A Apple está usando cerca de duas dezenas de vans VW T6 Transporter, que estão sendo customizadas pela gigante da tecnologia, disse a pessoa.

A Apple originalmente mantinha na equipe centenas de engenheiros de hardware e de software, designers e especialistas em baterias automotivas para construir um carro e concorrer com a Tesla e com Detroit, mas desde então reduziu as equipes do Titan às pessoas que trabalham em sensores de câmeras para direção autônoma e softwares básicos. Além disso, a empresa perdeu alguns dos executivos que trabalhavam no projeto