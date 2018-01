Apple TV se destaca por fazer o que o Chromecast não consegue

São Paulo – O Chromecast é aclamado por ser uma solução de baixo custo que dá funções inteligentes para televisões antigas que tenham porta HDMI. Já a Apple TV é um produto voltado para os clientes fiéis que têm um ou mais dispositivos da Apple. No entanto, o aparelho da empresa da maçã tem uma função que não existe na versão do Chromecast vendida no Brasil: suporte para filmes com resolução 4K (4.000p) e à tecnologia de melhoria de imagens HDR.

Em nossos testes, o aparelho funcionou bem para transmitir vídeos para TVs. A resolução foi claramente superior quando selecionamos um título compatível em 4K, comprado na iTunes Store por 15 dólares.

Títulos em 4K compatíveis com a Apple TV podem também ser encontrados no Amazon Prime Video e na Netflix, claro, se você tiver um plano com suporte a essa resolução e uma internet banda larga com velocidade acima de 10 Mbps.

O visual dessa quinta geração da Apple TV é muito parecido com o da geração anterior. O controle remoto do aparelho também é similar e segue como um ótimo acessório e tem até suporte a comandos de voz para facilitar a digitação.

A Apple TV funciona vinculada à sua conta Apple e, por isso, funciona de forma independente do seu iPhone ou iPad. Se você quiser, é fácil reproduzir a tela do seu dispositivo móvel na televisão por meio da Apple TV. Basta usar a tecnologia chamada AirPlay, que fica no menu inferior do sistema iOS.

Além de ver filmes, também é possível jogar games na Apple TV.

A instalação do aparelho é extremamente simples. Há um cabo de energia e um HDMI para ligá-lo à TV. Após isso, você pode acioná-la pelo controle remoto e inserir sua conta e senha da Apple para visualizar sua biblioteca do iTunes. Então, é só dar o play.

Vale a pena?

Ter uma Apple TV em casa é um segundo passo se você ainda não tem uma TV 4K com HDR, um tipo de produto que custa por volta de 8 mil reais, como o modelo mais simples da linha Samsung QLED. Por conta disso, o aparelho da Apple tem, também, preços altos: 1.299 reais (32 GB) ou 1.399 reais (64 GB). O Chromecast 2, com suporte a resolução Full HD, sai por menos de 300 reais. A maior vantagem da Apple TV, por ora, é que ela é a única boa opção de transmissão de vídeos em 4K com HDR para televisões disponível formalmente no Brasil. Se o Chromecast Ultra chegar por aqui, aí a competição pode esquentar.