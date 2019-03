Apple traz time de famosos para vencer Netflix com novo app

São Paulo – Confirmando meses de rumores, a Apple anunciou nesta segunda-feira (25) o seu serviço de transmissão de vídeos online chamado Apple TV Plus, um rival da Netflix e da Amazon Prime Video. Para combater a concorrência, a Apple trouxe um time de peso.

Jennifer Aniston (especialmente conhecida por “Friends”) e Steve Carrell (“The Office”) terão um programa juntos, chamado Morning Show, que retratará problemas que mulheres enfrentam no mercado de trabalho. Aziz Ansari, protagonista do seriado Master of None, terá uma série sobre conquistas de estrangeiros nos Estados Unidos, chamada Little America. O diretor J.J. Abrams (Lost, Super 8, Star Wars: O Despertar da Força) também integra o time de estrelas da Apple.

O aplicativo da Apple reúne conteúdos de diversos serviços de streaming, como Showtime, HBO e MTV Hits. A exceção é o da… Netflix.

“Projetamos a nova experiência de TV para que você possa pagar apenas pelos canais que você quer, tudo em um aplicativo, protegidos com uma senha que você já tem”, afirmou Peter Stern, vice-presidente de serviços da Apple, durante a apresentação desta segunda. “Você poderá assistir tudo sob demanda e sem propagandas. Também poderá baixar os programas que quiser para levá-los com você para qualquer lugar.”

O Apple TV Plus estará disponível em mais de 100 países, com lançamento previsto até julho em todos esses mercados. O serviço poderá ser visto em TVs e nos mais de 1.4 bilhão de dispositivos da Apple que já foram vendidos pela empresa.

O preço da mensalidade ou os valores que serão cobrados pelos conteúdos que o consumidor quiser assistir não foram anunciados.

Veja o vídeo de divulgação do Apple TV Plus a seguir.