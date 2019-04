Apple testa ferramenta para localizar aparelhos mesmo sem conexão

São Paulo – A Apple está avaliando unificar os serviços “Buscar Meu iPhone” e “Buscar Meus Amigos” em um aplicativo só que, por enquanto, tem o codinome de “GreenTorch”. Segundo o site americano 9to5mac, o novo recurso estará disponível para computadores Mac, iPhones e iPads.

O novo aplicativo deve ter as mesmas funções oferecidas hoje. Será possível saber a localização de amigos e encontrar seu aparelho em caso de perda ou roubo. As novidades seriam que os dispositivos da Apple poderiam ser encontrados mesmo se estiverem desconectados de uma rede Wi-Fi ou celular; e o usuário teria a possibilidade de rastrear qualquer aparelho e não apenas os que são da própria Apple.

O novo serviço deve funcionar assim: em primeiro lugar, o usuário cola uma etiqueta digital no objeto que deseja rastrear. A partir daí, o aparelho poder ser encontrado usando uma conta do iCloud, o serviço de computação em nuvem da Apple. Se o produto com a etiqueta estiver muito longe do dono, o usuário recebe uma mensagem de notificação no celular – uma função que pode ser desligada a qualquer momento.

Não há detalhes sobre como será a comunicação dessa nova etiqueta eletrônica com o iCloud. Se for via Wi-Fi e o produto vier com uma bateria, ele precisará ser carregado de tempos em tempos.

Já o recurso do “Buscar Meus Amigos” deve continuar como é hoje, mas será possível requisitar a localização de amigos e familiares e compartilhar o local do usuário com eles. O aplicativo também deverá ser capaz de emitir alertas quando um amigo ou familiar sair de um local determinado ou entrar numa região específica.

Não há confirmação da Apple sobre quando o produto será lançado e os aplicativos, unificados. Uma possibilidade é que o anúncio seja feito no segundo semestre de 2019, e novos recursos sejam lançados no próximo modelo de iPhone.