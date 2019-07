Apple terá videochamadas que permitem olho no olho

São Paulo – A partir de agora, chamadas de vídeo por FaceTime, serviço da Apple, farão você sentir como se a pessoa do outro lado da linha estivesse, na verdade, na sua frente. Com um recurso chamado “FaceTime Attention Correction”, o usuário tem a impressão de que está olhando diretamente para a câmera e para a outra pessoa – apesar de estar encarando a tela do celular.

Um dos grandes problemas que usuários relatavam em relação ao software do FaceTime é a questão do desvio de olhar. A pessoa, para visualizar a que está falando de outro dispositivo, precisa olhar fixamente para a tela. Essa ação faz com que ambas sintam que não estão recebendo a atenção desejada, já que o contato olho a olho não acontece.

Pensando em melhorar isso, a Apple conseguiu fazer com que conversas por vídeo pareçam estar acontecendo cara a cara, por meio de uma tecnologia chamada realidade aumentada. Essa ferramenta funciona por meio de uma junção de elementos virtuais com o uso de uma câmera e sensores de movimento. Veja, abaixo, um exemplo de como a nova função funcionará:

Guys – "FaceTime Attention Correction" in iOS 13 beta 3 is wild. Here are some comparison photos featuring @flyosity: https://t.co/HxHhVONsi1 pic.twitter.com/jKK41L5ucI — Will Sigmon (@WSig) July 2, 2019

Para realizar essa correção, a Apple utilizou o ARKit 3 – sua própria plataforma de realidade aumentada. A partir da identificação de suas pupilas, o olhar do usuário é reposicionado para parecer uma conversa real. Ou seja, a posição do rosto do indivíduo no FaceTime é feita virtualmente.

A nova ferramenta de correção ainda está sendo testada pelos desenvolvedores, mas está disponível para quem já tiver baixado a versão beta do iOS 13 ou do iPadOS 13.

O lançamento dos novos sistemas operacionais está previsto para o segundo semestre, mas a nova função só será compatível com os iPhones XR e XS e com os dispositivos da linha iPad Pro.