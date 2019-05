Apple tem novos MacBooks no Brasil por até R$ 55 mil

São Paulo – A Apple atualizou os notebooks Macbook Pro de 15 e 13 polegadas. As mudanças contarão com processadores Intel mais velozes e algumas alterações no teclado, com a intenção de agilizar os reparos. Os preços dos produtos vão de 11.699 reais a 54.999 reais.

As maiores mudanças virão para o modelo de 15 polegadas, que vai receber os processadores Intel da nona geração. O modelo base do aparelho possui um processador i7 e uma frequência gigahertz (GHz) de 2,6, que pode ser turbinada até 4,5GHz. O próximo modelo, que vai possuir um processador i9, poderá ser turbinado até a frequência d 4,8 GHz.

Além disso, a empresa também disponibilizará uma configuração personalizada que permitirá que um chip i9 com velocidade de 2.4GHz chegue até a frequência 5.0 GHz, tornando o novo modelo o mais rápido da marca. Essa é a versão que, com todos os recursos de hardware, sai por até 54.999 reais.

Já o modelo básico do computador de 13 polegadas passará a vir com um processador i5, e sua frequência de velocidade passará de 2,4GHz para 4,1 GHz. Também existe uma configuração que permite que um processador i7 seja utilizado, aumentando a velocidade para até 4,7 GHz.

Os computadores estão à venda nas cores cinza espacial e prateado. O preço dos modelos de 13 polegadas variam de 11.699,00 reais a 16.199,00 reais – dependendo da frequência Ghz – e os de 15 polegadas variam de 21.299,00 reais a 24.599,00 reais, sendo que a diferença de armazenamento é de 256 gigabytes. O frete é grátis e a compra pode ser parcelada em até 12 vezes.

Alterações para as duas versões